Здоровье

В России изменились правила медицинского страхованияLenta.ru 01:38

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья. Текст документа опубликован на сайте официального интернет-портала правовой информации.
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Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования

РИА Новости05:34

В России начали действовать новые правила обязательного медицинского страхования

Эхо Москвы05:03

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

РБК01:49

Основатель системы ОМС оценил изменение правил медицинского страхования

RT на русском04:30

В России изменились правила обязательного медстрахования

Известия00:54

Россиян начнут лечить по новым правилам

Российская газетавчера в 23:42

В России вступают в силу новые правила ОМС

Говорит Москва00:43
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Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

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В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку

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Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.
Обновлено вчера в 09:11
Политика

В Косово полиция задержала гражданина России

В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России, который является сотрудником ООН, заявил 28 мая президент Сербии Александар Вучич.
Обновлено в 05:07
Энергетика

Нефтяников заставили «залить» Россию бензином

Правительство продолжает требовать от вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) увеличить поставки бензина на внутренний рынок, чтобы избежать дефицита и очередного роста цен, пишет «Коммерсантъ».
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Во время заседания объявили об обвинениях министру и определили порядок и объем исследования доказательств.
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Общество

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Обновлено в 04:30
Происшествия

Подросток ударил школьницу топором

В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
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Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
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Общество

В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН

Минэкономразвития и Росреестр разработали законопроект, который призван остановить незаконную передачу выписок о недвижимости третьим лицам.
Обновлено в 05:24
Политика

Кремль ответил на требование освободить украинских моряков

Дмитрий Песков В ответ на требование Международного трибунала немедленно освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть Украине задержанные бронекатера, Дмитрий Песков озвучил позицию России по этому вопросу.
Обновлено вчера в 07:45
Армия и оружие

Украина провела «масштабные» учения в Азовском море

Обновлено в 02:41
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Общество

В правительстве поддержали увеличение штрафов за неявку в военкомат

Правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, согласно которому предлагается кратно увеличить штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины.
Обновлено в 04:41
Экономика

Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей

Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Обновлено вчера в 17:30
Футбол

Гаттузо подтвердил, что покинет пост главного тренера «Милана»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подтвердил, что покинет свой пост в летнее межсезонье. Об этом сообщает La Repubblica.
Обновлено в 05:22
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Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Футбол

ФК «Амкар» исключили из списка членов РФС

Помимо «Амкара» из числа членов РФС исключили женский ФК «Россиянка», объединившийся с женским ЦСКА, а также «Днепр» (Смоленск) и «Смену» (Комсомольск-на-Амуре) — оба клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) не смогли доиграть первенство из-за финансовых проблем.
Обновлено в 05:12
Футбол

Причина-армянский флаг почему Мхитарян не поехал в Баку

Первый вице-президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян объяснил причины, по которым полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не поехал в Баку на финал Лиги Европы.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия

Главный «вор в законе» Томской области арестован

По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.
Обновлено в 05:21
Экономика

ВТБ решил продать свою африканскую «дочку»

ВТБ принадлежит 50,1% акций в Banco VTB Africa.
Обновлено в 03:06
Политика

Парламент Абхазии перенес дату выборов главы республики на 25 августа

Депутаты парламента Абхазии перенесли дату президентских выборов с 21 июля на 25 августа, сообщил во вторник ТАСС первый заместитель руководителя администрации президента республики Дмитрий Шамба.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

14 террористов ликвидированы на востоке Афганистана

Спецназ Афганистана утром 28 мая уничтожил 14 террористов экстремистской организации "Сеть Хаккани" на востоке страны, передает агентство "Синьхуа".
Обновлено в 01:54
Политика

WSJ узнала о прекращении закупок иранской нефти Китаем

Китайские компании прекратили закупать нефть в Иране, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления иранских предпринимателей.
Обновлено вчера в 23:37
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Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Наука

В Австралии нашли грибы, выделяющие золото

Австралийские ученые обнаружили микроскопические грибы, которые способны поглощать растворенное золото и откладывать его в виде чистого металла на поверхности мицелия.
Обновлено 25 мая в 14:42
Происшествия

Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети

Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Здоровье

Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:32
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