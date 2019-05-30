В России изменились цены на билеты в плацкартLenta.ru вчера в 21:47

Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.

с чего всё началось

Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций.

UPD: Позже представитель РЖД опроверг информацию о повышении цен на билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы. Источник заявил, что тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись.

В России изменились цены на билеты в плацкарт

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