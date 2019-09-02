Экономика
Pravda.RuВ России изменили концепцию прогноза развития экономики страны
Министерство экономического развития изменило методику составления прогноза социально-экономического развития России. Как указывает агентство РБК, в ведомстве решили уменьшить количество сценариев, при которых подсчитываются основные макроэкономические показатели.
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с чего всё началось
Минэкономразвития поменяло концепцию среднесрочного прогнозирования социально-экономического развития страны. Если раньше прогноз составлялся в трех сценариях — базовом, целевом и консервативном, то теперь осталось только два варианта — базовый и консервативный.РБК00:00
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Происшествия
В Самаре школьник умер после падения плиты со здания Дворца культуры
С облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на десятилетнего ребенка обрушилась мраморная плита.
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Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета вчера в 21:32
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Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
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Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в твиттере на недовольство правительства сроками строительства космодрома Восточный.
Газета.Ru 02:42
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
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МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок
Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.
РБК 01:00
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
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Ведомости вчера в 19:56
Гаджеты
Компания Huawei назвала дату презентации смартфонов серии Mate 30
Китайская компания Huawei назвала дату презентации смартфонов Mate 30 и Mate 30 Pro. Премьера состоится 19 сентября в Мюнхене.
UfacityNews.ru вчера в 16:47
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Происшествия
В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка
РИА Новости вчера в 19:13
Хоккей
«Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия
"Авангард" и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ, разыграв Кубок Открытия 2019 года.
LiveResult.Ru вчера в 12:59
Политика
Продавщица мороженого рассказала про вторую встречу с Путиным на МАКСе
Как пишет РБК, позже представители СМИ обратили внимание, что президентов обслуживала та же продавщица, которая продавала Путину мороженое на МАКСе в 2017 году.
Давыдов.Индекс вчера в 07:51
Политика
СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева
В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.
РБК 02:26
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
RT на русском 03:59
Авто
Новые Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander появятся в 2020 году
Новые поколения кроссоверов Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander, которые впервые станут соплатформенниками, дебютируют осенью 2020 года.
Автоновости дня 03:43
Происшествия
В Якутии медведь напал на женщину
Газета.Ru 03:40
Политика
На Украине заявили о необходимости начать переговоры с Россией по газу
Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киеву необходимо завершить выделение газотранспортной системы (ГТС) из Нафтогаза и начать переговоры с Россией по транзиту голубого топлива.
Взгляд.ру 04:06
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой для всей Европы
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Кино
Российский бокс-офис возглавил триллер «Я иду искать»
Культуромания 01:24
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Политика
США и Китай повысили ставки в торговой войне
США и Китай с 1 сентября ввели дополнительные торговые пошлины на импортные товары в рамках торговой войны.
Lenta.ru вчера в 07:36
Происшествия
Ребенок упал с аттракциона в московском парке
РБК вчера в 12:55
Политика
РЖД планирует модернизировать железные дороги Монголии
Президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» заявил, что РЖД намерена модернизировать Улан-Баторскую железную дорогу (УБЖД), являющуюся основным транспортным узлом Монголии.
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Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании
Известия вчера в 15:16
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Лиза Галкина спела с мамой песенку о любви и свадьбе
На одной из фанатских страничек в Instagram певицы Аллы Пугачевой появилась архивная видеозапись, на которой яркая исполнительница вместе со своей пятилетней дочерью Лизой Галкиной исполняет на рояле забавную песенку.
Телепрограмма вчера в 22:39
Политика
Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17
Канберра уверена в профессионализме Совместной следственной группы (ССГ), проводящей расследование крушения малайзийского лайнера рейса MH17, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.
РИА Новости 03:28