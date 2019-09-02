Минэкономразвития поменяло концепцию среднесрочного прогнозирования социально-экономического развития страны. Если раньше прогноз составлялся в трех сценариях — базовом, целевом и консервативном, то теперь осталось только два варианта — базовый и консервативный.

с чего всё началось

Министерство экономического развития изменило методику составления прогноза социально-экономического развития России. Как указывает агентство РБК, в ведомстве решили уменьшить количество сценариев, при которых подсчитываются основные макроэкономические показатели.

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