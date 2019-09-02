Экономика

Pravda.RuPravda.RuВ России изменили концепцию прогноза развития экономики страны

Министерство экономического развития изменило методику составления прогноза социально-экономического развития России. Как указывает агентство РБК, в ведомстве решили уменьшить количество сценариев, при которых подсчитываются основные макроэкономические показатели.
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с чего всё началось

Минэкономразвития изменило концепцию прогноза развития экономики России

Минэкономразвития поменяло концепцию среднесрочного прогнозирования социально-экономического развития страны. Если раньше прогноз составлялся в трех сценариях — базовом, целевом и консервативном, то теперь осталось только два варианта — базовый и консервативный.
РБК00:00

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Развитие экономики России будут оценивать по новой методике

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МЭР изменило прогноз развития экономики России

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Россия отказалась от независимого прогнозирования экономики

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Минэкономразвития поменяло концепцию прогноза развития экономики России

Реальное время00:27

Минэкономразвития изменило концепцию прогноза развития экономики России

РБК00:00
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:09, Вашингтон
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В Сети появилось видео урагана «Дориан» на Багамских островах

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С облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на десятилетнего ребенка обрушилась мраморная плита.
РИА Новости вчера в 12:47
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ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии

Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
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Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте

Lenta.ru вчера в 21:41
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Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в твиттере на недовольство правительства сроками строительства космодрома Восточный.
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В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки

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Газета.Ru вчера в 19:12
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В Якутске введен режим ЧС из-за низкого уровня воды в реке Лена

ТАСС 01:53
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МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок

Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.
РБК 01:00
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ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству», – уточнили в пресс-службе ЦБ.
Ведомости вчера в 19:56
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Компания Huawei назвала дату презентации смартфонов серии Mate 30

Китайская компания Huawei назвала дату презентации смартфонов Mate 30 и Mate 30 Pro. Премьера состоится 19 сентября в Мюнхене.
UfacityNews.ru вчера в 16:47
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Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
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В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка

РИА Новости вчера в 19:13
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«Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия

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LiveResult.Ru вчера в 12:59
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Продавщица мороженого рассказала про вторую встречу с Путиным на МАКСе

Как пишет РБК, позже представители СМИ обратили внимание, что президентов обслуживала та же продавщица, которая продавала Путину мороженое на МАКСе в 2017 году.
Давыдов.Индекс вчера в 07:51
Политика

СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева

В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.
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Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
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Авто

Новые Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander появятся в 2020 году

Новые поколения кроссоверов Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander, которые впервые станут соплатформенниками, дебютируют осенью 2020 года.
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Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киеву необходимо завершить выделение газотранспортной системы (ГТС) из Нафтогаза и начать переговоры с Россией по транзиту голубого топлива.
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Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой для всей Европы

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Российский бокс-офис возглавил триллер «Я иду искать»

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В России изменились правила призыва в армию

С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
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США и Китай повысили ставки в торговой войне

США и Китай с 1 сентября ввели дополнительные торговые пошлины на импортные товары в рамках торговой войны.
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Ребенок упал с аттракциона в московском парке

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Президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» заявил, что РЖД намерена модернизировать Улан-Баторскую железную дорогу (УБЖД), являющуюся основным транспортным узлом Монголии.
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Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании

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На одной из фанатских страничек в Instagram певицы Аллы Пугачевой появилась архивная видеозапись, на которой яркая исполнительница вместе со своей пятилетней дочерью Лизой Галкиной исполняет на рояле забавную песенку.
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Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17

Канберра уверена в профессионализме Совместной следственной группы (ССГ), проводящей расследование крушения малайзийского лайнера рейса MH17, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.
РИА Новости 03:28
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