Экономика
В России из-за повышения НДС могут вырасти тарифы на капремонт
В России из-за повышения НДС могут вырасти тарифы на капремонтREGNUM06:57
Изменение цены заключённого до 1 января 2019 года договора о проведении капремонта допускается до 1 октября 20 189 года «по соглашению сторон» «в пределах увеличения в соответствии с законодательством РФ ставки налога на добавленную стоимость в отношении работ, услуг, приёмка которых осуществляется после 1 января 2019 года», отмечено в документе.
REGNUM06:57
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 13:45, Ашберн
Финансы
Доллар и евро растут на открытии торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:05
Финансы
Сбербанк повысил ставку по ипотеке
Государственный Сбербанк с 14 января повысил ставки по главным ипотечным продуктам на один процентный пункт.
Обновлено в 04:19
Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Экономика
Медведев призвал ценить поддержку Белоруссии со стороны России
Объем кредитной поддержки Белоруссии за последние годы превысил миллиарды долларов, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:59
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Экономика
Министр сообщил о проекте по экспорту мусора из Архангельска в Швецию
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что российский мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес» может быть экспортирован в Швецию и другие страны Европы.
Обновлено в 09:02
Экономика
ФНС подала иск о банкротстве «Метростроя»
Федеральная налоговая служба (ФНС) и межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 подали иск о банкротстве компании «Метрострой».
Обновлено в 03:58
Экономика
«Транснефть» не рассматривает покупку госпакета акций НМТП
«Транснефть» не планирует увеличивать свою долю в ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) за счет покупки пакета, принадлежащего государству.
Обновлено в 08:33
Экономика
Торговый оборот Китая падает быстрее ожиданий
Рекорды 2018 года уходят в прошлое Объем внешней торговли Китая в 2018 году в долларовом выражении достиг рекордной за всю историю отметки, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 12,6%. Впрочем, в Китае прогнозируют в этом году из-за торговых войн с США замедление темпов роста товарооборота.
Обновлено в 05:25
Экономика
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:51
Экономика
Реконструкция зданий Госдумы и Совфеда подорожает до 7 млрд рублей
"Реконструкция зданий Госдумы обойдется в сумму более 4 миллиардов рублей – затраты на проект повышены пятикратно (с 710 миллионов рублей до 3,4 миллиарда рублей )", - отмечает издание, добавляя, что срок реализации проекта увеличивается на два года – до 2020 года.
Обновлено в 01:42
Экономика
Newmont Mining и Goldcorp создадут крупнейшего в мире золотодобытчика
За каждую из акций Goldcorp американская компания отдаст по 0,328 собственных акций и $0,02.
Обновлено в 07:25
Экономика
В России появится реестр отечественного радиоэлектронного оборудования
Минпромторгу России, Минкомсвязи РФ и другим профильным ведомствам в срок до 1 марта поручено составить единый реестр отечественного радиоэлектронного оборудования.
Обновлено в 05:21
Экономика
Кабмин разработал новую методику расчета производительности труда
Минэкономразвития России разработало новую методику расчета производительности труда.
Обновлено в 02:17
Экономика
Почта-банк начал открывать офисы в «Пятерочке»
Почта-банк начал открывать свои отделения в супермаркетах «Пятерочка» (в X5 Retail Group), сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Обновлено в 02:07