Экономика

В России из-за повышения НДС могут вырасти тарифы на капремонт
REGNUM
06:57

В России тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов могут увеличиться. Это коснётся уже заключённых до 1 января 2019 года контрактов на капремонт общего имущества домов. Такая возможность предусмотрена проектом постановления, которое подготовил Минстрой России.
REGNUM06:57

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В России могут вырасти тарифы на капремонт

Аргументы и Факты07:18

Тарифы на капремонт домов в России могут вырасти в 2019 году – проект

Интерфакс04:41

В России из-за повышения НДС могут вырасти тарифы на капремонт

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Тарифы на капремонт вырастут в пределах НДС

News.ru06:10

Минстрой предложил учитывать рост НДС при капремонте домов

РИА Новости05:06

Минстрой предложил ввести возможность пересмотра договоров на капремонт с учетом роста НДС

ТАСС07:15

Цену договора на капремонт могут изменить в пределах увеличения НДС

Парламентская газета04:30
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 22:58, Ашберн
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