Технологии
В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблокRT на русском 02:43
Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом». Как отмечается, обе реакторные установки были выведены на полную мощность.
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Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» готов к началу эксплуатации
Центр энергетической экспертизы02:30
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