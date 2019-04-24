В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблокRT на русском 02:43

Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом». Как отмечается, обе реакторные установки были выведены на полную мощность.

В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

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