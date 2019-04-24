Технологии

В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблокRT на русском 02:43

Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом». Как отмечается, обе реакторные установки были выведены на полную мощность.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России прошли испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока

РИА Новости02:36

В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

RT на русском02:43

Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» готов к началу эксплуатации

Центр энергетической экспертизы02:30

Первая в мире плавучая АЭС прошла испытания

News.ru02:59

В России успешно завершены испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока

Эхо Москвы03:02

Россия завершила испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока

Известия03:24

Первая в мире плавучая АЭС может в июле получить лицензию на эксплуатацию

ТАСС02:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Политика

ФБР рассекретило данные о побеге Гитлера в Аргентину

Обновлено вчера в 07:41
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что Януковича ждут с конвоем и наручниками

Генеральная прокуратура Украины ждет возвращения в страну экс-президента Виктора Януковича для вручения ему нового обвинения по делу о расстреле митингующих на Майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в 2014 году, сообщил в среду украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.
Обновлено в 05:46
Общество

Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране

Всего по стране действует 148 тыс. таксофонов.
Обновлено в 07:16
Политика

Киев требует извинений от чешских СМИ за «еврейского клоуна»

Еврейские корни нового президента Украины Владимира Зеленского стали причиной международного скандала, в котором оказались замешанными чешские масс-медиа.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55
Политика

Bloomberg рассказал о сценариях Кремля для Путина после 2024 года

Владимир Путин в поисках способа остаться у власти после окончания президентского срока в 2024 году может обратить внимание на Белоруссию, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море

Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено вчера в 09:44
Общество

В Минприроды предложили запретить держать дома волков, лис и питонов

Обновлено в 05:53
Футбол

Роналду назвал нужных «Ювентусу» игроков

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал игроков, которые нужны команде, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:07
Общество

В российских регионах студентов привлекают на шествие «Бессмертный полк» по разнарядке

Ранее в Саратове преподаватели выступили против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:31
Происшествия

Братьев Навальных вызвали во французский суд по их иску к Ив Роше

Все изменилось, видимо, когда ЕСПЧ принял решение, признавшее приговор по делу Ив Роше незаконным, это решение вступило в законную силу, было признано Россией, а братья Навальные получили компенсацию.
Обновлено в 05:44
Авто

Renault объявил о старте продаж обновленного Kaptur в России

Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Экономика

Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда

По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
Обновлено в 03:36
Спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Савченко ждет ребенка

Обновлено в 07:02
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Происшествия

На Обводном «КамАЗ» насмерть сбил девушку на самокате

Обновлено в 06:59
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Футбол

Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

Обновлено в 04:01
Политика

В Крыму отменят национальный роуминг

Национальный роуминг в Крыму будет отменен, мобильные операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка

В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Общество

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Министр отметила, что исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертности, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Двойные стандарты: Маск прокомментировал статьи о возгораниях Tesla

Обновлено в 04:25
Происшествия

На мусорном полигоне в Подмосковье возник пожар

Обновлено вчера в 16:24
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

Обновлено в 05:04
Наука

Таяние льдов в Гренландии ускорилось в шесть раз за последние 50 лет

Рост таяния льдов Гренландии ускорился в шесть раз за последние 50 лет.
Обновлено вчера в 04:19
Театры

Дмитрий Бикбаев покинул «Театр Луны»

Обновлено в 06:02
Политика

Стало известно, чем будут угощать Ким Чен Ына во Владивостоке

Обновлено в 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное