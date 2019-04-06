Армия и оружие
В России испытали новейший зенитный комплекс «Панцирь-СМ»РИА Новости вчера в 12:38
Воздушно-космические войска (ВКС) России испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ", заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
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Политика
На Украине потребовали возбудить дело против Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского за высказывания его героя в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:15
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено 05 апреля в 05:28
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено вчера в 11:50
Здоровье
Минздрав дал советы о правильном питании
Чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более 3 яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза и есть 500 граммов овощей и фруктов каждый день необходимо для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Истребитель F-16 ВВС Нидерландов подстрелил сам себя
F-16 – истребитель военно-воздушных сил Нидерландов - получил серьёзные повреждения во время учений, которые проходили на авиабазе Леуварден.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Мэй поставила жесткие условия по Brexit
Британский премьер-министр Тереза Мэй попросила депутатов поддержать сделку по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Прокуратура Токио попросила суд допросить жену Карлоса Гона
Прокуратура Токио попросила суд санкционировать допрос Кэрол Гон, жены бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, арестованного ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева позволить главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену въехать на Украину.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки
Обновлено вчера в 23:15
Кино
Семья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на «Покидая Неверленд»
Обновлено вчера в 14:18
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Немецкий депутат назвал Германию угрозой безопасности для НАТО
Депутат немецкой Свободной демократической партии Биджан Джир-Сарай назвал ФРГ угрозой для безопасности НАТО, потому что Берлин не соблюдает принятых договоренностей, пишет таблоид Bild.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Бразилии небольшое судно уронило мост
Обновлено вчера в 17:15
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "РГ" В Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ
Россиянин Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в последнем матче сезона против "Бостона" и превзошел рекорд Александра Могильного по очкам за сезон для отечественных хоккеистов в НХЛ.
Обновлено вчера в 16:50
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Авто
Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки
Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
Обновлено вчера в 12:21
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Космос
Новые российские модули МКС получат защиту из бронежилетной ткани
Научно-энергетический и узловой модули (НЭМ и УМ), которые через несколько лет будут введены в состав российского сегмента Международной космической станции, получат противометеоритную защиту из отечественной бронежилетной ткани, следует из материалов журнала Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" "Космическая техника и технологии".
Обновлено в 00:02
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Что будет, если каждый день съедать одно куриное яйцо, сообщили специалисты, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Важное за сутки
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества
Обновлено вчера в 11:52
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:10
Футбол
Президент «Краснодара» объяснил разрыв контракта с Мамаевым
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах
Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI5, MI6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 19:07
Космос
Астрономы обнаружили необычную мертвую галактику
Исследователи нашли мертвую галактику ZF-COSMOS-20115, которая отличалась небывалыми темпами образования новых звезд.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В Подмосковье горит комплекс «Голицын клуб»
Обновлено в 00:34
Наука
Раскол антарктического ледника Бранта объяснили естественными причинами
Обновлено вчера в 04:47