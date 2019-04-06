Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»REGNUM 14:50
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
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Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Футбол
Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Футбол
Зинедин Зидан: «Мы знаем, что в этом сезоне мы ничего не выиграем»
Играть ни за что — тяжело, и все слова поддержки извне не сильно помогают.
Обновлено в 16:02
Политика
Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.
Обновлено вчера в 12:22
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль исландский полузащитник Арнор Сигурдссон.
Обновлено в 14:05
Авто
Компания Xiaomi выпустит свой первый автомобиль
Китайский производитель Xiaomi заявил, что вместе с автопроизводителем Bestune выпустит внедорожник под брендом Redmi.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Наталья Рудова покорила поклонников своим полуобнаженным телом
«Хорошо выглядите», - отметил один из подписчиков. Читайте также о том, что поклонники подозревают Анну Седокову в новой беременности.
Обновлено в 09:35
Авто
Составлен топ-5 дизельных кроссоверов до 800 тысяч рублей
Автомобильные эксперты составили список полноприводных кроссоверов, работающих на дизельном моторе, цена которых не превышает 800 тысяч рублей.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Париже в доме во время пожара произошёл взрыв
Во французской столице в 19-м округе произошло крупное возгорание и последующий взрыв на территории многоэтажного жилого дома, на месте чрезвычайного происшествия ведут работу сотрудники пожарной службы.
Обновлено в 17:25
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Политика
Кличко раскритиковал сдачу анализов Зеленским и Порошенко
Украинский боксёр Владимир Кличко заявил, что полноценный анализ крови нельзя сделать за «пару часов», как это произошло в случае с кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 16:59
Общество
Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено в 14:53
Происшествия
Несколько человек пострадали в результате стрельбы в Дании
В одном из районов Дании произошел инцидент, в результате которого пострадали несколько человек, однако об их числе и состоянии здоровья пока информации нет, сообщает телеканал "360".
Обновлено в 17:23
Хоккей
Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ
Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Футбол
Месси побил рекорд Касильяса по победам в Ла Лиге
Обновлено в 17:23
Гаджеты
Игровой мини-компьютер GPD Win 2 Max получит процессор AMD
Обновлено в 07:18
Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне
Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено в 18:13
Армия и оружие
В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено 04 апреля в 18:43
Гаджеты
Пользователь показал, как взломать Samsung Galaxy S10 за 13 минут
Обновлено вчера в 20:08
Экономика
Саудовская Аравия окажет Палестине финансовую поддержку
Посол Саудовской Аравии в Египте и постоянный представитель Саудовской Аравии в Лиге арабских государств Усама бен Ахмед Нугали заявил, что Саудовская Аравия выделяет данный грант в рамках постоянной поддержки Палестины.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке
Обновлено в 03:55
Политика
Трамп не стал читать доклад Мюллера
В конце марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
Обновлено в 18:18
Здоровье
Новая медицинская специальность появится в России
В России появится новая специальность с 2020 года – врач физической и реабилитационной медицины, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
В ДНР сообщили о столкновениях между националистами и пограничниками
В ответ в качестве мести и устрашения снайпер националистов выстрелил в пограничника без намерения убивать, считает Безсонов.
Обновлено в 16:51
Происшествия
СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Политика
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Общество
А ведь можно прожить без однодневного хлама
Вместе с продуктами в России в продажу ежегодно поступает 9 млн тонн пластиковой упаковки, 95% которой оказывается на свалках или мусоросжигательных заводах, нещадно отравляющих экосистему.
Обновлено в 15:48