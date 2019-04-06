Армия и оружие

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»REGNUM 14:50

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
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Генерал-лейтенант Грехов:Прошли испытания ЗРК С-350 «Витязь» и ЗРПК «Панцирь-С», они поступят на вооружение рос.армии

Эхо Москвы16:40

ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ» против квадрокоптеров

РБК15:01

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

РИА Новости12:38

Военные апробировали новейший межвидовой «Панцирь – СМ»

Московский Комсомолец13:48

Российские военные в марте испытали новейший зенитный комплекс «Панцирь-СМ»

ТАСС13:22

В армии испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»

Говорит Москва13:29

ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»

RT на русском13:11
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Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Хоккей

Панарин и Бобровский стали звёздами дня в НХЛ

Обновлено в 06:37
Происшествия

ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву

В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Футбол

Селихов получил перелом в дерби с ЦСКА

Стал известен характер травмы вратаря «Спартака» Александра Селихова, которую он получил в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Как сообщает пресс-служба красно-белых, голкипер сломал палец руки.
Обновлено в 15:57
Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Футбол

Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Теннис

Шарапова приняла участие в съемках фильма

Российская теннисистка Мария Шарапова в своем Инстаграме опубликовала новую фотографию.
Обновлено в 09:38
Кино

Семья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на «Покидая Неверленд»

Обновлено в 14:18
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
Политика

Ассанж потребовал от Швеции 1 млн долларов

Компенсацию для покрытия расходов, связанных с расследованием об изнасиловании, в 9,25 млн шведских крон (около 1 млн долларов) требует через верховный суд от правительства Швеции основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, 5 апреля сообщает издание Svenska Dagbladet.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

«Самая красивая девочка в мире» отметила совершеннолетие

Французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с ранних лет называли «самой красивой девочкой в мире», отметила свое 18-летие.
Обновлено в 06:22
Политика

В Венесуэле митингуют сторонники и противники Мадуро

Обновлено в 14:34
Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновениях между националистами и пограничниками

В ответ в качестве мести и устрашения снайпер националистов выстрелил в пограничника без намерения убивать, считает Безсонов.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании

Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов

Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке

Обновлено в 03:55
Футбол

«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»

Обновлено в 16:58
Здоровье

Специалисты назвали причины меньшей продолжительности жизни мужчин

Эксперты Всемирной организации здравоохранения подготовили доклад, в котором сообщили, почему мужчины живут меньше женщин.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

Несколько десятков боевиков ликвидированы в Афганистане

Военные ликвидировали 70 боевиков, связанных с «Исламским государством» (террористическая организация запрещена в РФ), на востоке Афганистана.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие

Премьер Ливии пригрозил трибуналом участникам наступления на Триполи

Фаиз Сарадж отметил, что иски будут поданы и в ливийские и международные суды Премьер-министр ливийского Правительства национального согласия Фаиз Сарадж пригрозил международным трибуналом участникам наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) на Триполи, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.
Обновлено в 15:49
Гаджеты

Ecobee готовит домашнюю видеокамеру

Компания Ecobee, известная своими умными термостатами, работает над своей первой видеокамерой внутреннего наблюдения.
Обновлено в 16:41
Наука

Шимпанзе получают стресс при возникновении конкуренции

Исследование показывает, что открытая агрессия не была источником высокого уровня стресса у самцов в периоды повышенной конкуренции между мужчинами, но самцы были затронуты социальной неопределенностью, вызванной этими конкурентными периодами.
Обновлено вчера в 12:43
Шоу-бизнес

Стас Михайлов заболел и перенес концерт

Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Политика

Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
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