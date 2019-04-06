Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»REGNUM 14:50
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
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Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Происшествия
СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Хоккей
Панарин и Бобровский стали звёздами дня в НХЛ
Обновлено в 06:37
Происшествия
ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву
В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Футбол
Селихов получил перелом в дерби с ЦСКА
Стал известен характер травмы вратаря «Спартака» Александра Селихова, которую он получил в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Как сообщает пресс-служба красно-белых, голкипер сломал палец руки.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Футбол
Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Теннис
Шарапова приняла участие в съемках фильма
Российская теннисистка Мария Шарапова в своем Инстаграме опубликовала новую фотографию.
Обновлено в 09:38
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено в 13:50
Политика
Ассанж потребовал от Швеции 1 млн долларов
Компенсацию для покрытия расходов, связанных с расследованием об изнасиловании, в 9,25 млн шведских крон (около 1 млн долларов) требует через верховный суд от правительства Швеции основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, 5 апреля сообщает издание Svenska Dagbladet.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
«Самая красивая девочка в мире» отметила совершеннолетие
Французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с ранних лет называли «самой красивой девочкой в мире», отметила свое 18-летие.
Обновлено в 06:22
Политика
В Венесуэле митингуют сторонники и противники Мадуро
Обновлено в 14:34
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ
Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
В ДНР сообщили о столкновениях между националистами и пограничниками
В ответ в качестве мести и устрашения снайпер националистов выстрелил в пограничника без намерения убивать, считает Безсонов.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов
Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке
Обновлено в 03:55
Здоровье
Специалисты назвали причины меньшей продолжительности жизни мужчин
Эксперты Всемирной организации здравоохранения подготовили доклад, в котором сообщили, почему мужчины живут меньше женщин.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие
Несколько десятков боевиков ликвидированы в Афганистане
Военные ликвидировали 70 боевиков, связанных с «Исламским государством» (террористическая организация запрещена в РФ), на востоке Афганистана.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие
Премьер Ливии пригрозил трибуналом участникам наступления на Триполи
Фаиз Сарадж отметил, что иски будут поданы и в ливийские и международные суды Премьер-министр ливийского Правительства национального согласия Фаиз Сарадж пригрозил международным трибуналом участникам наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) на Триполи, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.
Обновлено в 15:49
Гаджеты
Ecobee готовит домашнюю видеокамеру
Компания Ecobee, известная своими умными термостатами, работает над своей первой видеокамерой внутреннего наблюдения.
Обновлено в 16:41
Наука
Шимпанзе получают стресс при возникновении конкуренции
Исследование показывает, что открытая агрессия не была источником высокого уровня стресса у самцов в периоды повышенной конкуренции между мужчинами, но самцы были затронуты социальной неопределенностью, вызванной этими конкурентными периодами.
Обновлено вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Политика
Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00