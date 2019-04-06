Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»REGNUM 14:50
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
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Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Обновлено в 12:27
Происшествия
Стрельба в Дании: ранены несколько человек
В датском Херсхольме, находящемся в 30 километрах от Копенгагена, неизвестные открыли стрельбу Пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
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Футбол
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Любовь Успенская стала номинантом премии «Жара»: в ботфортах и шортах
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Общество
Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей
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Шоу-бизнес
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Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено в 11:55
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В G7 призвали Россию освободить украинских моряков
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ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара
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Политика
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Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
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Политика
Пушков высмеял Зеленского и Порошенко за сдачу анализов
Российский сенатор назвал этот ход кандидатов в президенты несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
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Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Кальюлайд
Дмитрий Песков сегодня обозначил вопросы, которые планирует обсудить Владимир Путин с эстонским лидером Керсти Кальюлайд.
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Обновлено вчера в 16:07
Авто
Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей
Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
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Николай Цулыгин: «Каждый выходивший на лед отдавал себя до конца»
Каждый, кто выходил на лед, отдавал себя от начала до конца.
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Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено в 13:50
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
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Всемирная торговая организация (ВТО) вынесла решение, касающееся спорта между Россией и Украиной, касательно ограничений транзита товаров через Украину.
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