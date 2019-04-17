Экономика
В России исчезает средний класс, остаются бедные и сверхбогатыеСтолица С 10:17
Годы кризиса и падения реальных доходов россиян ударили по среднему классу в России, который и так успел сформироваться только в мегаполисах. Доля относящих себя к нему людей сократилась с 60% в 2014 г. до 47% в 2018 году, то есть на 14,5 млн человек.
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Экономика
КАСКО решили объединить с ОСАГО
Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и КАСКО.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой
29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Экономика
Госдума ужесточает условия работы МФО и выдачу микрокредитов
Как отметил Володин, это необходимо для пресечения мошеннических способов получить микрокредит.
Обновлено в 05:17
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Общество
Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального
В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.
Обновлено в 12:39
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Наука
Как по лицу определить, изменяет ли вам мужчина
Мужчин, которые изменяли своим партнершам, определили по лицу 14,1 процента женщин и 16,6 процента мужчин.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв
Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.
Обновлено в 06:56
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Пожар в пристройке к отелю в Челябинске ликвидирован
Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Военная генпрокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара
Военная генпрокуратура Ливии выдала ордер на арест маршала Халифы Хафтара, соответствующий документ опубликован в Twitter правительства национального согласия Ливии (Триполи).
Обновлено в 13:41
Гаджеты
Новые iPhone получат скрытую фронтальную камеру
Обновлено в 12:01
Политика
Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»
Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
На вдову Марьянова подали в суд
На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Дмитрия Марьянова выступит ответчиком в деле о наследстве актера.
Обновлено в 03:04
Общество
Самолет с Быковым вылетел из Уфы в Москву
Самолет, который доставит писателя и публициста Дмитрия Быкова на лечение в клинику Москвы, вылетел из аэропорта Уфы, сообщил ТАСС в четверг источник в медицинских кругах Башкирии.
Обновлено в 12:58
Политика
Зеленский назвал состав своей будущей президентской команды
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе передачи «Право на власть» на телеканале «1+1» назвал имена людей, которые будут в его администрации в случае победы на выборах.
Обновлено в 14:35
Общество
Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ запустят к началу мая
Фонтан "Каменный цветок" на столичном ВДНХ откроется после реставрации к началу мая 2019 года вместе с фонтаном "Дружба народов".
Обновлено в 13:46
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил новое покрытие
Глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман рассказал о новом покрытии, которое получил российский танк Т-14 "Армата".
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке
Полицейские задержали на востоке Москвы двоих мужчин с останками скелета человека в сумке, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Культура
На аукционе Christie’s вновь выставляют скульптуру Модильяни
Одну из редких скульптур Модильяни выставят в мае на престижном аукционе Christie's. Мероприятие запланировали на 13 мая.
Обновлено в 13:36