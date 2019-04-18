Экономика
В России исчезает средний класс, остаются бедные и сверхбогатыеСтолица С 10:17
Годы кризиса и падения реальных доходов россиян ударили по среднему классу в России, который и так успел сформироваться только в мегаполисах. Доля относящих себя к нему людей сократилась с 60% в 2014 г. до 47% в 2018 году, то есть на 14,5 млн человек.
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