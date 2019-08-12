Политика
В России иронично оценили реакцию США на визит Путина в КрымГазета.Ru 17:15
Осуждение посольством США в Киеве визита президента России Владимира Путина выглядит глупо и вообще является вмешательством во внутреннюю политику России, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:06, Вашингтон
Авто
Rezvani представила новый внедорожник Tank
Обновлено в 09:20
Политика
ЦИК разъяснила порядок отмены выборов в Мосгордуму
В законодательстве о выборах не предусмотрена процедура прекращения текущей избирательной кампании в Мосгордуму решением Центризбиркома, так как ЦИК не входит в число организаторов выборов в столичную думу.
Обновлено в 13:10
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв
В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:53
Теннис
Энди Маррей проиграл стартовый поединок в Цинциннати
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП при испытании ракеты в России
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв ракеты во время испытания в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено в 17:50
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено в 01:06
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Серов требует взыскать с ответчиков задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Погодный апокалипсис обрушился на Вену
Обновлено в 17:00
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Политика
Москва предложила Киеву заключить соглашение о поставке воды в Крым
Депутат Государственной думы России от полуострова Крым Михаил Шеремет обратился к украинской стороне с предложением отменить водную блокаду и обсудить вопрос возобновления поставок воды в регион.
Обновлено в 17:32
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Политика
Британцы потратили £4 млрд на подготовку к Brexit
Практически каждый пятый британец занимается закупкой товаров, а около 800 тыс. человек потратили на подготовку к Brexit более 1 тыс. фунтов стерлингов каждый.
Обновлено в 16:48
Технологии
Вирус-шифровальщик бьет по карману страховых компаний
Sodinokobi не атакует компании из стран бывшего СССР, цитирует FT специалиста по кибербезопасности страховой компании Тома Беннетта.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие
В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»
В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса».
Обновлено в 15:11
Происшествия
Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей
Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Футбол
Уэсли Снейдер сообщил о завершении карьеры
De Telegraaf сообщает, что знаменитый футболист Уэсли Снейдер объявил о завершении профессиональной карьеры.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Военнослужащего осудили на 6 лет за ущерб Минобороны на 471 млн рублей
Минобороны был причинен материальный ущерб на сумму свыше 471 млн руб. Об этом сообщает военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по ЮВО.
Обновлено в 17:30
Космос
Полная Луна августа носит несколько названий
В Китае седьмой лунный месяц, которым в 2019 году считается август, это время проведения фестиваля голодного призрака, и он совпадает с полной луной.
Обновлено 10 августа в 08:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:19
Политика
В Лондоне Джонсон и Болтон обсудят ситуацию вокруг Ирана
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон планируют в понедельник обсудить ряд вопросов, касающихся безопасности и ситуации в Иране, сообщил представитель британского премьер-министра.
Обновлено в 09:52
Здоровье
Минздрав назвал регионы, в которых больше всего детей с ожирением
Минздрав назвал регионы, в которых больше всего детей (до 14 лет) страдают от ожирения.
Обновлено в 15:00
Футбол
Юрий Семин: «„Краснодар“ усилился серьезнее всех, ЦСКА стал мощнее»
"Краснодар", на мой взгляд, усилился серьезнее всех. Близки по уровню "Зенит", ЦСКА.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Солист группы Artik & Asti Артем Умрихин стал отцом во второй раз
Основатель дуэта Artik&Asti, 33-летний Артем Умрихин, показал поклонникам новорожденную дочь.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
ООН: с начала боев в Ливии 105 тысяч человек покинули свои дома
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что в результате боев в столице Ливии городе Триполи более 105 000 человек оказались перемещенными с апреля этого года после того, как командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар начал наступление на столицу страны, пытаясь отвоевать ее у правительства Ливии.
Обновлено в 07:10