Экономика
В России инфляция в 2018 году составила 4,3%
В России инфляция в 2018 году составила 4,3%Татар-информвчера в 12:32
В этом году в России инфляция составила 4,3%, такие данные приводит Росстат. В конце декабря федеральная служба предварительно оценила инфляцию на уровне 4,2%, при этом Банк России ожидал, что рост потребительских цен по итогам года будет составлять от 3,9 до 4,2%, как отмечает «Российская газета».
Татар-информвчера в 12:32
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 14:21, Ашберн
Энергетика
Новак: цены на бензин в 2019 году могут расти в пределах инфляции
Рост розничных цен на бензин в России в январе был связан с повышением НДС, но в течение года они могут быть подвержены инфляционной динамике, сказал журналистам министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 12:22
Финансы
Сбербанк повысит ставки по ипотеке
Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1%-1,5%. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 05:15
Экономика
The Economist признал рубль самой недооцененной валютой
Российская валюта недооценена по сравнению с долларом. Об этом пишет журнал The Economist на основании нового выпуска "индекса бигмака".
Обновлено в 04:31
Экономика
Рост цен в начале января ускорился после повышения НДС
ЦБ таргетирует инфляцию на уровне 4%, однако ожидает резкое ускорение роста цен в первой половине 2019 года — в связи с повышением НДС инфляция по прогнозу регулятора может превысить 5,5% или даже достичь 6%.
Обновлено в 09:01
Финансы
Минфин и ЦБ вернутся на валютный рынок с закупками на 266 млрд руб
Из-за растущих цен на нефть с августа по ноябрь Минфин ежемесячно устанавливал рекорды по закупкам валюты (впрочем, на открытый рынок эти средства не шли), но в декабре сократил объемы на фоне падения нефтяных котировок — до 366,1 млрд руб.
Обновлено в 04:09
Экономика
Forbes назвал доходы Трампа от продажи недвижимости в 2018 году
Президент США Дональд Трамп продал в 2018 году недвижимость на сумму около 35 миллионов долларов, сообщает в пятницу издание Forbes.
Обновлено в 13:27
Экономика
В Совфеде оценили данные о сокращении пенсий на Украине
Информация о сокращении минимальной пенсии и размера прожиточного минимума на Украине за пять лет более чем в два раза является абсолютно объективной оценкой, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Обновлено в 03:37
Экономика
Пенсионные фонды Гуцериевых требуют с ФК «Открытие» 16,5 млрд рублей
Негосударственные пенсионные фонды «Сафмар» и «Доверие» предъявили к ФК «Открытие» претензии на 16,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:50
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $62
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 03:29
Экономика
Карлосу Гону предъявили новые обвинения
Прокуратура Токио выдвинула новые обвинения против бывшего главы Nissan Nissan Motor Co. Карлоса Гона, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:15
Финансы
Минфин Украины оценил объём платежей по госдолгу
Министерство финансов Украины оценило общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).
Обновлено в 10:18
Экономика
Грузооборот морских портов России в 2018 году вырос на 3,8%
Грузооборот морских портов России в 2018 году составил 816,46 млн т, увеличившись на 3,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 08:56
Экономика
Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров
Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщают «Известия».
Обновлено в 04:58
Экономика
Экономика России за новогодние праздники лишилась 1,3 трлн рублей
Потери российской экономики из-за простоя производств в новогодние каникулы составили примерно 1,32 трлн рублей (1,25% от прогнозируемого ВВП), подсчитали для «Известий» в РЭУ имени Плеханова.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол
Абрамович увеличил финансирование футбольного клуба «Челси» в два раза
В 2017–2018 финансовом году компания выделяла «Челси» £33,8 млн.
Обновлено в 11:24