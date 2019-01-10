В этом году в России инфляция составила 4,3%, такие данные приводит Росстат. В конце декабря федеральная служба предварительно оценила инфляцию на уровне 4,2%, при этом Банк России ожидал, что рост потребительских цен по итогам года будет составлять от 3,9 до 4,2%, как отмечает «Российская газета».

В России инфляция в 2018 году составила 4,3%

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