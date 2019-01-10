Экономика
В России инфляция в 2018 году составила 4,3%
В России инфляция в 2018 году составила 4,3%Татар-информ12:32
В этом году в России инфляция составила 4,3%, такие данные приводит Росстат. В конце декабря федеральная служба предварительно оценила инфляцию на уровне 4,2%, при этом Банк России ожидал, что рост потребительских цен по итогам года будет составлять от 3,9 до 4,2%, как отмечает «Российская газета».
Татар-информ12:32
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 17:03, Ашберн
Энергетика
Росстат: бензин в России в 2018 году подорожал на 9,4%
Розничные цены на бензин в России в 2018 году выросли на 9,4% по сравнению с 2017-м, следует из материалов Росстата.
Обновлено в 08:27
Энергетика
Новак отчитался перед Путиным о рекордной добыче газа
Добыча газа в России в 2018 году выросла до 725 млрд куб. м, сообщил министр энергетики Александр Новак на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:30
Финансы
Рубль в ходе торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов 10 января рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:02
Экономика
ЦБ и ФАС предупредили банки о недопустимости ухудшения условий вкладов
Ухудшение потребительских свойств вкладов по уже заключенным договорам может стать предметом антимонопольного расследования, предупредили в совместном письме Банк России и ФАС.
Обновлено в 04:17
Финансы
Международные резервы РФ с 21 по 28 декабря выросли на $0,9 млрд
Международные резервы России на 28 декабря составили $466,9 млрд, сообщил Банк России.
Обновлено в 08:02
Экономика
Стоимость биткоина упала в четверг почти на 10%
Биткоин потерял в четверг, 10 января, более 9% своей стоимости, подешевев до $3,671 тыс.
Обновлено в 16:23
Экономика
Лукашенко предложил поставлять нефть в Белоруссию через страны Балтии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных поставках нефти в страну через прибалтийские порты.
Обновлено в 06:30
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.
Обновлено в 07:09
Экономика
В Калининградской области выдали почти 100 млн рублей льготных займов
Проекты четырех калининградских компаний, направленные на развитие и модернизацию производства получили льготные займы в общей сумме 96 млн рублей, сообщил в четверг губернатор Антон Алиханов на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата Калининградской области.
Обновлено в 14:40
Авто
Продажи Lada в 2018 году выросли на 16%
Обновлено в 08:58
Экономика
В 2018 году товарооборот России и Китая превысил рекордные $100 млрд
Товарооборот России и Китая в 2018 году побил исторический рекорд. При этом отметка в $100 млрд была преодолена уже к середине декабря.
Обновлено в 04:08
Экономика
Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair
Сбербанк и ВТБ рассматривают вариант использования Utair для создания региональной авиакомпании, сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 03:24
Экономика
ФТС в 2018 году увеличила перечисления в бюджет на 32,5%
Федеральная таможенная служба (ФТС) России по итогам 2018 года перечислила в федеральный бюджет 6 трлн 63,18 млрд рублей, что на 32,5% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:37
Экономика
ЦБ обязал форекс-дилеров предупреждать клиентов о рисках
Форекс-дилеры будут обязаны раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности и предупреждать клиентов о рисках предоставляемых услуг.
Обновлено в 12:10
Экономика
Lufthansa стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы
Германская авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 года стала крупнейшей в Европе по самому любимому из показателей авиационной отрасли - выполненному пассажирообороту (revenue passenger kilometers, RPK).
Обновлено в 11:58