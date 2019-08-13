Политика
В России и на Украине раскритиковали указ Зеленского о гражданствеРадио Sputnik 04:56
Российские и украинские политики подвергли критике намерение президента Украины Владимира Зеленского упростить получение гражданства для россиян, которые подверглись "политическим преследованиям".
Читать в источнике
Оценить153
с чего всё началось
Вячеслав Володин: США и Великобритания, вероятно, приняли решение прекратить предоставлять политическое убежище гражданам России
«Сегодняшнее заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам», — заявил Председатель ГД Вячеслав Володин.Государственная Дума РФвчера в 14:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Вячеслав Володин: США и Великобритания, вероятно, приняли решение прекратить предоставлять политическое убежище гражданам России
Государственная Дума РФвчера в 14:05
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
Путешествия
МИД предложил упростить получение туристами российской визы
МИД РФ предложил разрешать иностранным туристам оформлять российские визы по брони гостиницы без подтверждения туроператора.
Обновлено в 05:11
Политика
В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа
В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Происшествия
«Стрелок из Крайстчерча» написал письмо о «грядущем великом конфликте»
Власти Новой Зеландии подтвердили факт отправки письма Брентоном Таррантом, обвиняемым в убийстве 51 человека в мечетях города Крайстчерч, об этом 14 августа сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:09
Политика
Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга
Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Обновлено вчера в 03:36
Политика
Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка
Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.
Обновлено в 06:10
Футбол
Слуцкий показал себя через 20 лет
"Кажется, я счастливчик, потому что через 20 лет ничего не изменится", - подписал публикацию наставник голландской команды.
Обновлено в 05:56
Политика
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал прозвучавшие из Киева в последние дни заявления о праве Украины на перекрытие Северо-Крымского канала.
Обновлено в 05:22
Политика
США не планируют размещение ракет в Европе, заявил Хантсман
США не планируют размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявил американский посол в России Джон Хантсман.
Обновлено в 05:56
Культура
Гоблин переведет и озвучит фильмы для «Ростелекома»
Обновлено вчера в 05:57
Общество
В Госдуме поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
В августе Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о сокращении рабочей недели для оптимизации времени труда и отдыха при обязательном сохранении зарплат.
Обновлено вчера в 08:28
Авто
В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин
Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 06:07
Космос
Космические спасатели готовятся к запуску «Союза» с роботом «Федором»
Поисково-спасательная группа Центрального военного округа приступила к тренировкам накануне запуска космического корабля "Союз МС-14", на борту которого отправится в космос робот "Федор".
Обновлено в 02:55
Происшествия
Силовики пришли с обыском в офис НКО «Правовая инициатива»
В офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации «Правовая инициатива», пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, сообщила пресс-секретарь проекта Ксения Бабич в Facebook.
Обновлено в 06:36
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
Известный болельщик «Спартака» впал в кому после ДТП
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах фанатов футбола как Алексей "Бахыт", впал в кому после того, как попал в ДТП.
Обновлено в 02:15
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Кино
Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер сериала «Ведьмак»
Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер «Ведьмака».
Обновлено в 06:23
Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17
Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых Киев подозревает в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:12
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник растет на 20 копеек – до 65,61 рубля, курс евро поднялся на 8 копеек – до 73,43 рубля.
Обновлено вчера в 03:19
Политика
В Сирии нашелся пропавший российский активист
Лидера общественного движения против рабства "Альтернатива" Олега Мельникова, пропавшего в Сирии, нашли живым.
Обновлено в 05:30
Политика
Российский дипломат объявлен на Украине персоной нон грата
Российский дипломат объявлен Киевом персоной нон грата.
Обновлено вчера в 07:53
Игры
Студия 4A Games начала работу над новой частью Metro
Во время презентации для инвесторов издательство THQ Nordic сообщило, что 4A Games работает над новой частью Metro.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено в 05:27
Футбол
Жена Мамаева посетила мужа в колонии
Обновлено в 04:55
Единоборства
Фьюри: «Никто не любит Джошуа, его нокаутировал толстяк»
Обновлено в 04:59