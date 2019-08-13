«Сегодняшнее заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам», — заявил Председатель ГД Вячеслав Володин.

с чего всё началось

Российские и украинские политики подвергли критике намерение президента Украины Владимира Зеленского упростить получение гражданства для россиян, которые подверглись "политическим преследованиям".

В России и на Украине раскритиковали указ Зеленского о гражданстве

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