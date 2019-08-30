Политика
Sputnik АрменияВ России и на Украине ожидают обмена заключенными
Москва и Киев продолжают переговоры по обмену удерживаемыми лицами. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
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