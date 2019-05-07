Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посудуРИА Новости вчера в 20:10
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Читать в источнике
Оценить228
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:34, Ашберн
Политика
Журналист из ФРГ назвал стотысячетонным блефом заявление США по Ирану
Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер усомнился в заявлениях Соединённых Штатов об отправке авианосной группы к берегам Ирана в качестве сигнала.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину
В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке
Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:20
Экономика
Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов
Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Общество
Люди раскрыли видения во время клинической смерти
Пользователи Reddit поделились впечатлениями от клинической смерти. Они рассказали, что видели и чувствовали в пограничном состоянии.
Обновлено в 01:04
Наука
В США нашли новый штамм «собачьей чумы»
Зоологи в США обнаружили несколько диких зверей, заражённых новым штаммом вируса чумки собак, который нельзя вылечить известными вакцинами, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено вчера в 09:54
Спорт
Загитова возглавила мировой рейтинг фигуристок
Мужской мировой рейтинг возглавил американец Натан Чен. Следом за ним расположился представитель Японии Шома Уно.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10
Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Прокурор запросил реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 11:19
Религия
Православные отмечают Пасху усопших
Обновлено в 02:58
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
Согласно документам Банка России предписания направлены в адрес Олега Бойко в соответствии с федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Обновлено вчера в 21:37
Экономика
Нацпроектам не хватает песка и щебня
Аналогичная ситуация и с щебнем — спрос может вырасти на 44%, а уровень загрузки предприятий — до 95%.
Обновлено вчера в 18:05
Единоборства
Тони Фергюсон объявил о возвращении в UFC
Обновлено в 02:45
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Коалиция в Эстонии договорилась не ратифицировать пограндоговор с Россией
В феврале 2014 года договор был подписан главами МИД Эстонии и РФ, после чего он должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.
Обновлено вчера в 14:05
Футбол
Мать Роналду восхитилась выдуманным достижением Криштиану
Мария Долорес Авейру, мать португальского нападающего Криштиану Роналду, прокомментировала в своём "твиттере" несуществующее достижение сына.
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес с трудом застегиваются вещи
В последние недели 49-летняя Джей Ло снимается в драме «Дельцы». Сюжет фильма рассказывает о бывших работницах стрип-клуба.
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие
Расчеты турецких С-400 обучат в России
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Происшествия
Один из черных ящиков сгоревшего SSJ100 оказался сильно поврежден
Обновлено вчера в 18:34