В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посудуРИА Новости вчера в 20:10

Ранее стало известно, что Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году. В марте премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что придет время, когда в России на законодательном уровне рассмотрят вопрос о запрете такого вида посуды.

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

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