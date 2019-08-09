Общество

В России готовят национальный стандарт на школьную формуREGNUM 01:34

Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируют утвердить в России в 2020 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишут 9 августа «Известия».
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На них вся одежда: стандарт для школьной формы появится в 2020 году

Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируется утвердить в следующем году. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В документе будут указаны требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки.
Известиявчера в 17:01

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РИА Новости02:11

«Известия»: предварительный стандарт на школьную форму могут утвердить в 2020 году

ТАСС01:50

На них вся одежда: стандарт для школьной формы появится в 2020 году

Известиявчера в 17:01

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ТК Звездавчера в 20:52

Предварительный нацстандарт на школьную форму могут утвердить в 2020 году

RT на русскомвчера в 16:30

Школьную форму в России стандартизируют

Lenta.ru00:44
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:49, Вашингтон
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