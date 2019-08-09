Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируется утвердить в следующем году. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В документе будут указаны требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки.

с чего всё началось

Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируют утвердить в России в 2020 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишут 9 августа «Известия».

В России готовят национальный стандарт на школьную форму

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