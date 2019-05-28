Медведев запретил госучреждениям закупать импортное виноРБК 01:03

с чего всё началось

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Документ опубликован во вторник на сайте правительства, изменения вступают в силу с 1 июля.

Политика В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.

Авто Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.

Происшествия В Иркутске самолет экстренно сел из-за поломки Самолет авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенка в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за отказа высотомера, сообщил РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Шоу-бизнес Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делиться с поклонниками снимками роскошной жизни.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Наука Плотоядные растения используют 6 видов ловушек для поимки добычи Ученые, которые разобрались в вопросе, говорят, что у хищных растений всего шесть типов ловушек.

Происшествия В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу В Вольске Саратовской области в одной из школ ученик седьмого класса топором ударил 12-летнюю девочку.

Космос Прямое измерение спектра протонов космических лучей с помощью CALET на МКС Используя CALET, исследователи смогли, наконец, установить, что интенсивность протонов при более высоких энергиях значительно больше, чем можно было бы ожидать от простой экстраполяции спектра интенсивности от более низких энергий, что уже было предложено более ранними измерениями.

Шоу-бизнес Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".

Политика Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом.

Политика Верховная рада присоединила к Украине часть ДНР Верховная рада изменила границы Бахмутского района оккупированной части ДНР, увеличив его территорию на 71,7 гектара земель и включив в него село Гладосово.

Экономика Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.

Хоккей Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.

Экономика В России мебель IKEA станет доступна в аренду Возможность арендовать мебель компании IKEA появится у российских потребителей.

Авто За новым кроссовером Hyundai Venue выстроилась длинная очередь Новый компактный кроссовер Hyundai Venue, прием заказов на который начался еще 2 мая (а продажи стартовали 21-го), уже пользуется ажиотажным спросом.

Технологии Онколог рассказал о трудностях с выявлением рака желудка Рак желудка в России у пациентов выявляется на поздней стадии в 40% случаев, средняя продолжительность жизни таких больных составляет около года, заявил председатель Российского общества клинической онкологии, заместитель директора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина, профессор Сергей Тюляндин.

Политика Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.

Энергетика Нефтяников заставили «залить» Россию бензином Правительство продолжает требовать от вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) увеличить поставки бензина на внутренний рынок, чтобы избежать дефицита и очередного роста цен, пишет «Коммерсантъ».

Происшествия Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.

Хоккей Экс-защитник ЦСКА и «Локомотива» подписал контракт со «Спартаком» Чемпион мира 2014 года в составе сборной России по хоккею защитник Александр Кутузов подписал контракт с московским "Спартаком", сообщается на сайте "красно-белых".

Происшествия В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".