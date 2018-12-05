Экономика

В России годовая инфляция ускорилась в ноябре до 3,8%
Татар-информ
вчера в 12:40

Инфляция в России по итогам ноября ускорилась до 3,8% год к году с 3,5% в октябре. Это соответствует росту до 0,5% с 0,4% в помесячном выражении, следует из материалов Росстата.
Татар-информвчера в 12:40

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В России годовая инфляция ускорилась в ноябре до 3,8%

Татар-информвчера в 12:40

Инфляция в России выросла до максимума с августа 2017 года

Реальное времявчера в 10:04

Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,5%

REGNUMвчера в 09:44

Годовая инфляция в России ускорилась в ноябре

Росбалтвчера в 09:04

Потребительские цены в России в ноябре выросли на 3,8%

Rambler News Serviceвчера в 08:00

В ноябре инфляция ускорилась до 0,5%

Финмаркетвчера в 08:00

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Российская газета04 декабря в 19:16
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Энергетика

В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти

Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено вчера в 23:31
Энергетика

США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека

США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.
Обновлено в 00:02
Экономика

Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас и Москва заключили соглашения на $6 млрд инвестиций.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика

ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг

Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Козак поручил пересмотреть методику расчета долей розничных сетей

Поручение о пересмотре методики расчета долей розничных сетей было дано вице-премьером Дмитрием Козаком по итогам его первой встречи с руководителями крупнейших ретейлеров, которая состоялась на прошлой неделе.
Обновлено в 00:07
Экономика

Нефть и американские акции упали на 3–4%

Рынок акций США после перерыва в работе в среду в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему упал в первые часы торгов почти на 3%. Распродажи на рынке связывают с ночной новостью об аресте финансового директора китайской технологической компании Huawei в Канаде по запросу правительства США.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика

Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услуг

Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать возможным возврат налога на добавленную стоимость (НДС) за экспорт работ и услуг, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 21:57
Экономика

Медведев анонсировал рост зарплат на 7,6%

Реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 1,6%. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».
Обновлено вчера в 22:04
Финансы

ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%

Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Обновлено вчера в 22:54
Экономика

В странах ЕАЭС может появиться своя платежная система

В странах Евразийского экономического союза может быть создана своя платёжная система.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

Власти определили принципы системы маркировки товаров

Система маркировки получит статус государственной информационной системы (ГИС), рассказал Акимов.
Обновлено вчера в 15:28
Экономика

Почта Банк предупредил о предлагающих социальную помощь мошенниках

В социальных сетях и мессенджерах прошла новая серия попыток мошеннической деятельности: под видом Пенсионного фонда и Почта Банка злоумышленники заманивают достигших 40 лет граждан выплатами компенсаций в размере 5 тыс. руб. якобы по программе социальной поддержки населения.
Обновлено вчера в 21:02
Экономика

Сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на IPO

Конкурент Uber, американский сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на проведение IPO.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика

На Среднем Урале создано агентство по привлечению инвестиций

В Свердловской области создано агентство по привлечению инвестиций.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика

Квадратные меры: губернаторам вводят KPI по стройке

Для сравнения: в прошлом году в эксплуатацию было введено 79,2 млн кв. м жилья, с учетом индивидуальных жилых домов и «дачной амнистии», то есть в это число входит и то жилье, которое фактически существовало, но не было учтено.
Обновлено вчера в 11:58
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