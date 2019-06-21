Общество
В России два школьника набрали на ЕГЭ по 400 балловРБК 09:00
Максимальное число баллов набрали выпускница из Свердловской области Анастасия Пределина и школьник из Тульской области Даниил Дрябин. Оба школьника сдавали одинаковый набор экзаменов — профильную математику, физику, русский язык и информатику.
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Школьница из Екатеринбурга набрала максимальное количество баллов по ЕГЭ
Телеканал ОТВ21 июня в 11:20
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:36, Вашингтон
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