Общество

В России два школьника набрали на ЕГЭ по 400 балловРБК 09:00

Максимальное число баллов набрали выпускница из Свердловской области Анастасия Пределина и школьник из Тульской области Даниил Дрябин. Оба школьника сдавали одинаковый набор экзаменов — профильную математику, физику, русский язык и информатику.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Уральская школьница набрала рекордное количество баллов на ЕГЭ

URA.Ru12:09

Школьница набрала 400 баллов по ЕГЭ

РИА Новости09:29

Выпускница элитной екатеринбургской гимназии сдала еще один экзамен на 100 баллов. Теперь у нее 400

Екатеринбург Онлайн09:11

Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ

RT на русском11:03

Три раза по сто. Выпускница из Екатеринбурга набрала рекордное количество баллов на ЕГЭ

Студия-4103:17

Школьница из Екатеринбурга набрала максимальное количество баллов по ЕГЭ

Телеканал ОТВ21 июня в 11:20

Рассказовская школьница сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

ТК Новый век21 июня в 08:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:36, Вашингтон
Политика

Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ

Украинская делегация подала 226 правок к резолюции о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), сообщил заместитель главы делегации Георгий Логвинский в социальной сети Facebook.
Обновлено в 13:39
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность

В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Тольятти погиб известный дзюдоист Евгений Кушнир

В Тольятти погиб знаменитый 27-летний дзюдоист. Евгений Кушнир являлся победителем соревнований городского и областного уровней.
Обновлено в 14:32
Экономика

Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа

В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
Обновлено в 14:45
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

Бывший президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии, обвинил Россию в намерении ослабить экономику Грузии прекращением авиасообщения, а также помочь "грузинским братьям" по туристической линии.
Обновлено в 15:03
Футбол

Коваленко и Бузова предложили Глушакову новое место работы

Певица Ольга Бузова посетовала, что ей нужен новый оператор и предложила эту роль Денису. Глушаков пока что никак не отреагировал.
Обновлено в 16:14
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине.
Обновлено в 15:59
Политика

Патрушев и Болтон обсудили ситуацию на Украине

Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник на двухдневные переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.
Обновлено в 15:34
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Обновлено в 11:22
Политика

Соловьев объяснил свое попадание в список «пропагандистов РФ» в ПАСЕ

Среди прочего авторы списка обвинили Владимира Соловьева в создании документального фильма о президенте РФ Владимире Путине под названием «Президент».
Обновлено в 08:53
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Обновлено в 09:08
Политика

Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Футбол

Мэр Милана заявил, что до 2026 года стадион «Сан-Сиро» снесен не будет

В понедельник президент футбольного клуба "Милан" Паоло Скарони заявил, что рядом с "Сан-Сиро", на котором домашние матчи также проводит "Интер", будет построена новая арена.
Обновлено в 14:36
Общество

Опубликован рейтинг самых наркозависимых регионов России

Представители организации «Трезвая Россия» составили рейтинг регионов страны за 2018 год, в которых наркотики распространены больше всего.
Обновлено в 01:26
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Технологии

Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян

Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Подросток попал под машину на КАД

В понедельник, 24 июня, во второй половине дня 14-летний школьник попал под машину на 52-м км внутренней КАД в районе «Мега Дыбенко».
Обновлено в 15:00
Общество

Правительство определило даты эксперимента по маркировке одежды

Даты эксперимента утверждены постановлением правительства от 22 июня 2019 года — документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.
Обновлено в 16:04
Политика

У парламента Грузии продолжается акция протеста

Обновлено в 15:53
Происшествия

Москвичей угостили отравленной газировкой

В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
Обновлено в 15:25
Политика

Экс-президент Армении заявил, что будет противостоять нынешней власти

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил в понедельник в интервью местному телеканалу 5TV, что будет противником нынешних властей.
Обновлено в 16:21
Технологии

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

С 2010 года МТС несколько раз вносила косметические изменения в свой логотип.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

«Калашников» показал беспилотник-камикадзе

Генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев заявил, что концерн представил ударный дрон-камикадзе "ZALA Ланцет".
Обновлено в 15:50
Футбол

Промес подписал контракт с «Аяксом»

Обновлено в 14:13
Технологии

Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета

Любой клиент может выбрать себе до 2 тысяч минут телефонных разговоров и трафик мобильного интернета от 1 Гб до бесконечности.
Обновлено в 11:48
Политика

Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.
Обновлено в 07:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное