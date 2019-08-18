Общество

В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смсRT на русском 09:45

Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минюст и ФССП России.
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Приставы с 2020 года смогут по СМС извещать должников об ограничении выезда из России

Судебные приставы России со следующего года могут получить возможность извещать должников по СМС об ограничении выезда за рубеж и применении других мер принудительного исполнения. Об этом ТАСС сообщили в Минюсте и ФССП России.
ТАСС05:11

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В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс

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Приставы смогут извещать должников о запрете выезда из РФ по СМС с 2020 года

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News.ru05:41

Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд

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