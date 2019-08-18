Судебные приставы России со следующего года могут получить возможность извещать должников по СМС об ограничении выезда за рубеж и применении других мер принудительного исполнения. Об этом ТАСС сообщили в Минюсте и ФССП России.

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Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минюст и ФССП России.

В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс

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