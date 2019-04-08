В России для семей продлили льготную ставку по ипотекеU24.ru 06 апреля в 05:54

Семьи с двумя и более детьми могут оформить займы для приобретения жилья по ставке, размер которой составляет 6% годовых (для жителей Дальнего Востока - 5%). Но теперь эти условия будут действовать в течение всего срока кредита, а не только в первые три, пять или восемь лет.

В России для семей продлили льготную ставку по ипотеке

Политика Британский парламент одобрил отсрочку Brexit Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Происшествия Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Политика Счетная палата заявила о недостаточной охране объектов наследия В Счетной палате считают, что власти в регионах недостаточно контролируют сохранность федеральных объектов культурного наследия.

Финансы Золотовалютные резервы России достигли максимума за последние пять лет Золотовалютные резервы России достигли своего апогея и на сегодняшний день составляют 487,8 миллиарда долларов, говорится на сайте Центробанка.

Шоу-бизнес Лидера Rammstein напрямую спросили о романе с Лободой Журналисты решили перестать гадать о возможном романе певицы Светланы Лободы и лидера Rammstein Тилля Линдеманна и «в лоб» спросили певца об этом.

Путешествия В отеле Анталье умерла иностранная туристка В провинции Анталия в отеле найдена мертвой туристка из Германии, сообщает издание DHA в воскресение 7 марта 2019 года.

Политика Кого поддержит электорат Тимошенко и Бойко во втором туре Среди избирателей лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, который занял пятое место в первом туре, 35% готовы поддержать Зеленского, а Порошенко – 2%.

Шоу-бизнес Хилькевич учит дочь матерным песням Анна Хилькевич учит дочь танцевать под нецензурные песни. Поклонники актрисы возмутились выбором композиций для занятий с детьми.

Происшествия В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.

Политика Порошенко назвал себя русскоязычным Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.

Интернет Microsoft Edge на основе Chromium доступен для скачивания Новая версия Microsoft Edge базируется на движке Chromium, что позволяет ему использовать расширения для Chrome.

Футбол Гончаренко предостерёг Чалова от ошибки Рулевой столичного ЦСКА Виктор Гончаренко высоко оценил потенциал лидера команды Фёдора Чалова, а также предостерёг молодого футболиста от возможных ошибок.

Политика Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти Социологи «Левада-центра» оценили отношение россиян к двум резонансным законам – о наказании за неуважение к власти и за распространение фейковых новостей, вступивших в силу 29 марта.

Общество «Вернитесь к работе»: китайским дворникам раздали браслеты с GPS Как сообщает Verge, в Нанкине дворников обязали носить на запястье браслет с GPS-навигацией, который отслеживал их перемещения во время смены.

Происшествия Самолет экстренно сел в Уфе из-за приступа у пассажирки В ночь на 9 апреля рейс Москва - Новосибирск вынужденно приземлился в международном аэропорту Уфы из-за того, что у одной из пассажирок проявились признаки эпилептического приступа.

Транспорт «Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.

Энергетика Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».

Экономика Автомобилистов обяжут платить два новых налога Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.

Армия и оружие Более 30 самолетов и вертолетов Черноморского флота подняты по тревоге Более 30 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота подняли по учебной тревоге, передает РИА "Новости".

Авто Range Rover Velar получил спецсерию BASE Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).