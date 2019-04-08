Недвижимость

В России для семей продлили льготную ставку по ипотекеU24.ru 06 апреля в 05:54

Семьи с двумя и более детьми могут оформить займы для приобретения жилья по ставке, размер которой составляет 6% годовых (для жителей Дальнего Востока - 5%). Но теперь эти условия будут действовать в течение всего срока кредита, а не только в первые три, пять или восемь лет.
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