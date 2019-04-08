Недвижимость
В России для семей продлили льготную ставку по ипотекеU24.ru 06 апреля в 05:54
Семьи с двумя и более детьми могут оформить займы для приобретения жилья по ставке, размер которой составляет 6% годовых (для жителей Дальнего Востока - 5%). Но теперь эти условия будут действовать в течение всего срока кредита, а не только в первые три, пять или восемь лет.
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Льготную ставку по ипотеке для семей с детьми распространили на весь срок кредита
Газета Кемерова05 апреля в 17:28
Банк ДОМ.РФ начнет выдачу ипотеки под 6% на весь срок действия кредита
Российская газетавчера в 07:21
Банк ДОМ.РФ объявил срок начала выдачи семейной ипотеки по новым правилам
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