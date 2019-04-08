Недвижимость

В России для семей продлили льготную ставку по ипотекеU24.ru 06 апреля в 05:54

Семьи с двумя и более детьми могут оформить займы для приобретения жилья по ставке, размер которой составляет 6% годовых (для жителей Дальнего Востока - 5%). Но теперь эти условия будут действовать в течение всего срока кредита, а не только в первые три, пять или восемь лет.
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В России семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

ГлобалМСК.ру05 апреля в 18:27

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РИА Новости06:03

Банк ДОМ.РФ начал прием заявок на «Семейную ипотеку» по новым условиям

Интерфакс05:23

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Недвижимость.RU08:53

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Российская газета07:21

В России семьи с детьми смогут взять ипотеку под 6% на весь срок

ИА Хакасия05 апреля в 18:12

Льготную ставку по ипотеке для семей с детьми распространили на весь срок кредита

Газета Кемерова05 апреля в 17:28
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