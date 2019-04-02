Экономика
Детские игрушки могут подорожать в России на 20%Известия вчера в 19:36
Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ). Не исключают повышения цен и в Минэкономразвития.
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Введение предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу скажется на их цене. Игрушки могут подорожать на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров. Не исключают повышения цен и в Минэкономразвития.Известиявчера в 17:01
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Политика
В Берлине рассказали о переговорах по транзиту газа через Украину
Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.
Обновлено в 02:56
Кино
В основной конкурс ММКФ вошли тринадцать фильмов
Тринадцать фильмов из Латвии, Италии, Франции, Ирана, Японии и других стран вошли в основной конкурс Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет в российской столице с 18 по 25 апреля, сообщила пресс-служба ММКФ на пресс-конференции во вторник.
Обновлено в 05:30
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу в России
С 1 апреля в России вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
Офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ
Бывшего офицера Минобороны России Дениса Хисамова приговорили к 19 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 06:08
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути.
Обновлено в 05:07
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Верховный суд Венесуэлы попросил лишить Гуайдо неприкосновенности
Причиной стало то, что ранее лидер оппозиции нарушил запрет и выехал за пределы страны Верховный суд Венесуэлы обратился к Конституционной ассамблее страны и потребовал лишить депутатской неприкосновенности лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Обновлено в 01:40
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Политика
Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году
Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Экономика
ФАС начала проверки предприятий ОПК после обращения Минобороны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по обращению Минобороны начала проверки 46 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), своевременно не представляющих материалы для расчета цен на вооружение.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа
Телеканал «360» опубликовал кадры потасовки.
Обновлено в 06:04
Футбол
Яя Туре: «Во время выступления на Украине чувствовал себя униженным»
Бывший полузащитник донецкого «Металлурга» Яя Туре рассказал, что сталкивался с проявлениями расизма во время выступления в чемпионате Украины.
Обновлено в 03:03
Космос
ИИ помог найти две новые планеты
Исследователи разработали компьютерный алгоритм, способный фиксировать признаки вращающихся вокруг звезд планет, обнаруженных с помощью телескопа Kepler.
Обновлено в 06:11
Спорт
Сборная ХМАО-Югры взяла золото в эстафете ЧР
Сборная Ханты-Мансийского автономного округа - Югра победила в эстафетной гонке на чемпионате России по биатлону, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:51
Политика
Байдена повторно обвинили в домогательствах
Бывшего вице-президента США Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено вчера в 19:28
Общество
В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей
Большинство картелей в России связано со сферами строительства — 29% и здравоохранения — 16%, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в программе «Эфир».
Обновлено в 06:15
Политика
Госдума разрешает охотиться из лука
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ходить на охоту с луком, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 06:05
Политика
Рапота оценил перспективы создания единой валюты России и Белоруссии
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота рассказал о полном взаимопонимании военных двух стран.
Обновлено в 04:54
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о звонке Путина
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова в Москве рассказал о звонке президента РФ Владимира Путина сразу после победы над Конором Макгрегором.
Обновлено в 06:16
Политика
В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий после появления данных о том, что российская сторона предоставит Белоруссии кредит в размере $600 млн, предназначенный для погашения текущей задолженности перед Москвой.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
В NASA заявили об угрозе МКС из-за ракетных испытаний Индии
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн считает, что МКС находится в опасности из проведённых Индией 27 марта противоспутниковых испытаниях.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Мэр Курска Николай Овчаров подал в отставку
Глава администрации Курска Николай Овчаров на заседании депутатов городского собрания во вторник попросил внести в повестку дня вопрос о досрочном сложении своих полномочий.
Обновлено в 04:35
Культура
Юлия Варшавская стала главредом Forbes Life и Forbes Woman
Главным редактором Forbes Woman и Forbes Life стала Юлия Варшавская.
Обновлено в 04:32
Авто
Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России
За первые два месяца текущего года на вторичном российском рынке было реализовано 155 535 подержанных кроссоверов и внедорожников, это на 0,5% больше показателей годичной давности.
Обновлено в 02:48
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Топ-менеджер строительной компании найден мертвым в Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах гибели 52-летнего гражданина Ирландии.
Обновлено в 03:02