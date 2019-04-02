Детские игрушки могут подорожать в России на 20%Известия вчера в 19:36

Введение предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу скажется на их цене. Игрушки могут подорожать на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров. Не исключают повышения цен и в Минэкономразвития.

с чего всё началось

Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ). Не исключают повышения цен и в Минэкономразвития.

Детские игрушки могут подорожать в России на 20%

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