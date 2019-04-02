Экономика
В России детские игрушки могут подорожать на 20%Кубанские новости 02:52
В Ассоциации индустрии детских товаров рассчитали, что введение в России подобной экспертизы может привести к подорожанию игрушек на 20%. Не исключают повышения цен и в Минэкономразвития, пишут «Известия». В ассоциации добавили, что сама процедура обойдется в сумму от 5 до 15 тысяч рублей.
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Введение предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу скажется на их цене. Игрушки могут подорожать на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров. Не исключают повышения цен и в Минэкономразвития.Известиявчера в 17:01
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