Общество

В России численность осужденных достигла исторического минимума
РИА Новости
02:27

Отмечается, что причиной снижения числа осужденных стала либерализация уголовно-исполнительной политики государства. В июле Владимир Путин подписал закон о приравнивании одного дня в СИЗО за полтора в колонии.
РИА Новости02:27
с чего всё началось

Число заключенных снизилось до исторического минимума в постсоветской России

Количество осужденных к лишению свободы россиян достигло своего исторического минимума, заявили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Интерфакс00:59

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Число заключенных в российских колониях снизилось до исторического минимума

Эхо Москвы02:31

В России численность осужденных достигла исторического минимума

РИА Новости02:27

ФСИН: количество осужденных в российских колониях достигло исторического минимума

Новая газета01:44

Число заключенных в России достигло исторического минимума

Lenta.ru01:23

Число осужденных в российских колониях достигло исторического минимума

ТАСС01:15

Число заключенных снизилось до исторического минимума в постсоветской России

Интерфакс00:59

В России число заключённых снизилось до исторического минимума

Говорит Москва01:22
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