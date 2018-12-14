Общество
Отмечается, что причиной снижения числа осужденных стала либерализация уголовно-исполнительной политики государства. В июле Владимир Путин подписал закон о приравнивании одного дня в СИЗО за полтора в колонии.
РИА Новости02:27
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с чего всё началось
Количество осужденных к лишению свободы россиян достигло своего исторического минимума, заявили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).Интерфакс00:59
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