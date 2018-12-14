Общество

Число заключённых в России достигло исторического минимума
RT на русском
03:13

Количество заключённых в России достигло исторического минимума. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
RT на русском03:13

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Число заключённых в России достигло исторического минимума

RT на русском03:13

Число заключенных в России снизилось до исторического минимума

Эхо Москвы05:01

В России численность осужденных достигла исторического минимума

РИА Новости02:27

Число заключенных в России достигло исторического минимума

Lenta.ru01:23

Число осужденных в российских колониях достигло исторического минимума

ТАСС01:15

Замглавы ФСИН рассказал о сокращении числа заключённых в СИЗО в два раза из-за «гуманизации»

Говорит Москва05:00

Число заключенных снизилось до исторического минимума в постсоветской России

Интерфакс00:59
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Здоровье

Минздрав подготовил закон об увеличении возраста продажи алкоголя

Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя.
Обновлено в 04:21
Общество

Голикова назвала регионы, где чаще всего умирают от рака

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила список регионов, где фиксируется наиболее высокая смертность от онкологии.
Обновлено в 04:47
Здоровье

Минздрав не намерен сокращать объемы закупки лекарств от гепатита С

Ранее "Ведомости" сообщили, что Минздрав России планирует существенно снизить закупки препаратов для комбинированной безинтерфероновой терапии вирусного гепатита С и перевести пациентов на устаревшую интерферонсодержащее лечение.
Обновлено в 04:57
Общество

Правительство составило список аэропортов с duty free в зонах прилета

Правительство опубликовало утром в пятницу перечень аэропортов и портов, в зонах прибытия которых разрешается беспошлинная торговля.
Обновлено в 02:25
Общество

В московском метро запустят тематические составы к Новому году

Брендированные праздничные поезда запустят на линиях Московского метрополитена к Новому году, сообщила замначальника столичного метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
Обновлено в 05:18
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в Москве в выходные

Обновлено в 05:00
Общество

Instagram заблокировал аккаунт врио губернатора Приморья Кожемяко

Аккаунт врио губернатора Приморья Олега Кожемяко в Instagram заблокирован. Об этом сообщил сам Кожемяко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 01:22
Путешествия

«Турпомощь» организует три рейса для вывоза россиян с Хайнаня

Ассоциация "Турпомощь" запланировала как минимум три рейса для вывоза российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань из-за задолженности туроператора "Жемчужная река" перед авиакомпанией "ИрАэро", которые должны вылететь с острова в субботу, воскресенье и в ночь с понедельника на вторник, заявил РИА Новости директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
Обновлено в 04:16
Транспорт

В ПДД ввели новые знаки и ограничения

Правила изменили для удобства велосипедистов и дипломатов Запрет стоянки у зданий посольств и консульств, ограничение скорости на некоторых улицах, велосипедные зоны и новые дорожные знаки.
Обновлено вчера в 16:01
Транспорт

В Москве к 2022 году откроют 15 станций Большого кольца метро

В Москве до конца 2021 года планируется завершить строительство четырех новых участков Большой кольцевой линии метро с 15 станциями, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
Обновлено в 04:00
Общество

Итоговое собеседование стало обязательным для сдачи ОГЭ по русскому

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили новый порядок сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) для учеников девятых классов, теперь учащимся для успешной сдачи ОГЭ по русскому языку нужно в обязательном порядке проходить итоговое собеседование, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 02:59
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к Новому году

Эксперты Роскачества подробно рассказали, как выбрать лучшее игристое вино и не перепутать его с винным напитком.
Обновлено вчера в 16:32
Общество

Ирландия стала на шаг ближе к легальным абортам

Референдум, на котором две трети ирландцев высказались за легализацию абортов, прошел в Ирландии 25 мая.
Обновлено в 03:03
Общество

Социологи выяснили, как россияне относятся к граффити

Около 69% россиян не считают граффити видом современного искусства, однако 45% из них отмечают, что такие рисунки могут быть уместны в отдельных случаях, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:06
Транспорт

Петербургское метро заработает без перерыва в Новый год и Рождество

С С 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января подземка заработает круглосуточно. Об этом сообщает издание «ПолитЭксперт».
Обновлено в 05:02
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