Общество
Количество заключённых в России достигло исторического минимума. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
RT на русском03:13
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Здоровье
Минздрав подготовил закон об увеличении возраста продажи алкоголя
Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя.
Обновлено в 04:21
Общество
Голикова назвала регионы, где чаще всего умирают от рака
Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила список регионов, где фиксируется наиболее высокая смертность от онкологии.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Минздрав не намерен сокращать объемы закупки лекарств от гепатита С
Ранее "Ведомости" сообщили, что Минздрав России планирует существенно снизить закупки препаратов для комбинированной безинтерфероновой терапии вирусного гепатита С и перевести пациентов на устаревшую интерферонсодержащее лечение.
Обновлено в 04:57
Общество
Правительство составило список аэропортов с duty free в зонах прилета
Правительство опубликовало утром в пятницу перечень аэропортов и портов, в зонах прибытия которых разрешается беспошлинная торговля.
Обновлено в 02:25
Общество
В московском метро запустят тематические составы к Новому году
Брендированные праздничные поезда запустят на линиях Московского метрополитена к Новому году, сообщила замначальника столичного метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
Обновлено в 05:18
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в Москве в выходные
Обновлено в 05:00
Общество
Instagram заблокировал аккаунт врио губернатора Приморья Кожемяко
Аккаунт врио губернатора Приморья Олега Кожемяко в Instagram заблокирован. Об этом сообщил сам Кожемяко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 01:22
Путешествия
«Турпомощь» организует три рейса для вывоза россиян с Хайнаня
Ассоциация "Турпомощь" запланировала как минимум три рейса для вывоза российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань из-за задолженности туроператора "Жемчужная река" перед авиакомпанией "ИрАэро", которые должны вылететь с острова в субботу, воскресенье и в ночь с понедельника на вторник, заявил РИА Новости директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
Обновлено в 04:16
Транспорт
В ПДД ввели новые знаки и ограничения
Правила изменили для удобства велосипедистов и дипломатов Запрет стоянки у зданий посольств и консульств, ограничение скорости на некоторых улицах, велосипедные зоны и новые дорожные знаки.
Обновлено вчера в 16:01
Транспорт
В Москве к 2022 году откроют 15 станций Большого кольца метро
В Москве до конца 2021 года планируется завершить строительство четырех новых участков Большой кольцевой линии метро с 15 станциями, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
Обновлено в 04:00
Общество
Итоговое собеседование стало обязательным для сдачи ОГЭ по русскому
Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили новый порядок сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) для учеников девятых классов, теперь учащимся для успешной сдачи ОГЭ по русскому языку нужно в обязательном порядке проходить итоговое собеседование, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 02:59
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к Новому году
Эксперты Роскачества подробно рассказали, как выбрать лучшее игристое вино и не перепутать его с винным напитком.
Обновлено вчера в 16:32
Общество
Ирландия стала на шаг ближе к легальным абортам
Референдум, на котором две трети ирландцев высказались за легализацию абортов, прошел в Ирландии 25 мая.
Обновлено в 03:03
Общество
Социологи выяснили, как россияне относятся к граффити
Около 69% россиян не считают граффити видом современного искусства, однако 45% из них отмечают, что такие рисунки могут быть уместны в отдельных случаях, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:06
Транспорт
Петербургское метро заработает без перерыва в Новый год и Рождество
С С 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января подземка заработает круглосуточно. Об этом сообщает издание «ПолитЭксперт».
Обновлено в 05:02