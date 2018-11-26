Энергетика
Цены производителей на автомобильный бензин в России в октябре увеличились на 5% по сравнению с сентябрём. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
RT на русском08:44
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Энергетика
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 60 долларов
В ходе торгов на Межконтинентальной биржи ICE цена на нефть сорта Brent достигла 60,07 доллара за бочку.
Обновлено в 09:56
Энергетика
«Газпром нефть» утвердила стратегию развития до 2030 года
Обновлено в 09:54
Энергетика
Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год
В воскресенье, 25 ноября, глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год.
Обновлено в 03:55
Энергетика
Израиль договорился о строительстве крупнейшего газопровода
Израиль подписал соглашение с Грецией, Италией и Кипром о строительстве самого длинного в мире газопровода, передает Times of Israel со ссылкой на Hadashot TV.
Обновлено в 07:41
Энергетика
Газопровод «Северный поток» встанет на ремонт
Обновлено в 09:51
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о трех годах жизни без импорта российского газа
В 2014 году Украина находилась в полной зависимости от поставок газа из РФ, а РФ регулярно использовала вентиль в качестве оружия: вспомним январь 2009 году, когда без предупреждений были остановлены поставки газа как для Украины, так и стран ЕС.
Обновлено в 08:55
Энергетика
Эксперты расскажут, какими будут цены на бензин в 2019 году
Эксперты проанализируют причины и последствия ситуации на рынке, а также расскажут, чего ждать россиянам после Нового года.
Обновлено в 07:55
Энергетика
Керченский кризис обваливает рубль и рынок акций
После воскресного инцидента в Керченском проливе доллар США утром на валютном рынке Московской биржи прибавляет 0,5 рубля, несмотря на растущие в пределах 1,5% цены на нефть.
Обновлено в 05:30
Энергетика
Новое золото: цены на палладий резко пошли вверх
Цены на палладий достигли рекордных уровней, поднявшись на 9% на Нью-Йоркской фондовой бирже, что является лучшим показателем в этом году среди основных металлов.
Обновлено в 07:43
Энергетика
Штаты спокойно переживут падение цен на нефть
Американская экономика создавала рабочие места неплохими темпами, но в таких нефтяных штатах как Техас и Северная Дакота быстро росла безработица.
Обновлено в 05:02
Энергетика
«Ямал СПГ» провел первую перевалку СПГ борт-в-борт в Норвегии
"Ямал СПГ" осуществил первую операцию по перевалке СПГ с танкера на танкер в районе порта города Хоннингсвог на севере Норвегии, сообщает "НОВАТЭК".
Обновлено в 04:39
Энергетика
Почему в Якутии бензин становится «золотым»
Повышение цен у топливоснабжающего флагмана республики — «Саханефтегазсбыта», на которое в обязательном порядке реагируют все остальные игроки бензинового рынка Якутии, как правило, происходит три раза в год на 1–2%.
Обновлено вчера в 23:41
Энергетика
Месторождение Форузан увеличивает добычу газа
Через 4 месяца газ с месторождения поступит на газоперерабатывающие установки в Иране К марту 2019 года с иранского месторождения «Форузан» на газоперерабатывающие установки будет передано около 15 млн кубометров газа.
Обновлено в 07:44
Энергетика
В Германии снова повышаются цены на газ
В Германии цены на газ значительно отличаются в зависимости от места жительства.
Обновлено в 08:45
Энергетика
Кузбасс переходит на электрификацию, чтобы сократить зависимость от нефти
Кемеровская область переходит на максимальную электрификацию, чтобы сократить расходы от использования нефти.
Обновлено в 06:01