Цены производителей на автомобильный бензин в России в октябре увеличились на 5% по сравнению с сентябрём. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В России цены производителей на бензин в октябре выросли на 5%

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