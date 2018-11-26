Энергетика
Цены производителей на автомобильный бензин в России в октябре увеличились на 5% по сравнению с сентябрём. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
RT на русском08:44
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Энергетика
Нефть падает из-за рекордных объемов добычи в Саудовской Аравии
Цены WTI упали до $50 не только из-за чрезмерно высокого уровня производства в Саудовской Аравии, но и из-за превысивших ожидания объемов добычи иранской нефти.
Обновлено в 20:07
Энергетика
Израиль договорился о строительстве газопровода в Европу к 2025 году
Израиль, Кипр, Греция и Италия после двух лет переговоров достигли соглашения о строительстве самого протяженного подводного газопровода в мире, сообщает издание Globes.
Обновлено в 18:29
Энергетика
Прирост запасов «Газпром нефти» в 2018 году оценивается в 95 млн т.н.э
Прирост запасов "Газпром нефти" по категории 2Р (доказанные и вероятные) в 2018 году оценивается в 95 млн тонн н.э. и восполняет текущую добычу на 102%, сообщает компания.
Обновлено в 18:29
Энергетика
Таджикистан поставил в Узбекистан 1,48 млрд кВт·ч
«С апреля по сентябрь текущего года в Узбекистан было экспортировано 1 млрд 480 млн кВт·ч таджикской электроэнергии по цене 2 американских цента за один киловатт», — сообщает сегодня, 26 ноября, информационное агентство «ТаджикТА» со ссылкой на госэнергохолдинг «Барки точик».
Обновлено в 15:05
Энергетика
В Астрахани дважды увеличат тариф на холодную воду
«Астрводоканал» начнет повышать тариф на холодную воду с 1 января 2019 года.
Обновлено в 12:56
Энергетика
Кузбасс решил снижать зависимость от нефти
Чтобы сократить расходы, связанные с потреблением нефти Кемеровская область решила перейти на электрификацию.
Обновлено в 18:29
Энергетика
На Украине опять повышают цены на газ для населения
Напомним, ранее по договоренности с МВФ Киев принял решение с ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23,5%.
Обновлено в 12:33
Энергетика
Китай в октябре отказался от импорта нефти и СПГ из США
Китай в октябре 2018 года сократил импорт нефти и сжиженного природного газа из США до нуля, свидетельствуют данные на сайте Главного таможенного управления КНР.
Обновлено в 07:55
Энергетика
Месторождение Форузан увеличивает добычу газа
Через 4 месяца газ с месторождения поступит на газоперерабатывающие установки в Иране К марту 2019 года с иранского месторождения «Форузан» на газоперерабатывающие установки будет передано около 15 млн кубометров газа.
Обновлено в 07:44
Энергетика
Брокеры: В 2019 году цены на бензин в России станут ниже
Следовательно, ситуация на рынке нормализуется, и цены на бензин для россиян станут ниже.
Обновлено в 10:55
Энергетика
Комсомольскому хлебозаводу-должнику вернули газ
На технологическое оборудование и отопления помещения хлебозавода №3 в Комсомольске-на-Амуре полностью восстановили подачу природного газа.
Обновлено в 18:38
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о трех годах жизни без импорта российского газа
В 2014 году Украина находилась в полной зависимости от поставок газа из РФ, а РФ регулярно использовала вентиль в качестве оружия: вспомним январь 2009 году, когда без предупреждений были остановлены поставки газа как для Украины, так и стран ЕС.
Обновлено в 08:55
Энергетика
«Газпром» завершает строительство СПГ-терминала в Калининграде
«Газпром» завершает сооружение приемного терминала в Калининграде.
Обновлено в 15:21
Энергетика
Керченский кризис обваливает рубль и рынок акций
После воскресного инцидента в Керченском проливе доллар США утром на валютном рынке Московской биржи прибавляет 0,5 рубля, несмотря на растущие в пределах 1,5% цены на нефть.
Обновлено в 05:30
Энергетика
Топ-5 важных новостей 26 ноября
Ранее в ноябре Эр-Рияд добывал в среднем 10,8–10,9 млн баррелей за сутки.
Обновлено в 10:21