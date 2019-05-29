В России цены на бензин растут вторую неделю подрядГлобалМСК.ру 18:35

В России цены на бензин растут вторую неделю подряд после двух месяцев стабильности. Мониторинг рынка провели эксперты Росстата. Согласно предоставленным данным с 13 по 20 мая цены на ГСМ выросли на 0,1%, с 21 по 27 мая – на 0,2%. В денежном эквиваленте прирост составил 2 и 8 копеек соответственно.

В России цены на бензин растут вторую неделю подряд

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