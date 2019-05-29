Энергетика

Цены на бензин в России выросли на 0,2%Метагазета вчера в 09:24

Средние потребительские цены на бензин в России за неделю (с 20 по 26 мая 2019 года) выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим показателем. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата. В среднем цена на бензин увеличилась на 8 копеек.
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В Зауралье подорожал бензин. Бизнес отказывается от новых авто

URA.Ru03:54

В Братске на некоторых заправках выросли цены на бензин

Tkgorod.ru29 мая в 01:06

В Тюменской области выросла цена на бензин

ФедералПресс29 мая в 08:12

Цены на бензин подготовились к рывку

Русская Планета29 мая в 06:42

Бензин подорожал в 26 регионах России, и это только начало

АвтоВзгляд29 мая в 06:16

Тюменьстат: цена на бензин выросла на 8%

РБК Тюмень29 мая в 06:25

Средние цены на бензин в России с 20 по 26 мая выросли на 0,2%

ТАССвчера в 09:11
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Экономика

В мае индекс потребдоверия в Великобритании вырос до -10 п

Индекс доверия британских потребителей к экономике страны в мае увеличился до минус 10 пунктов по сравнению с минус 13 пунктов в предыдущем месяце, свидетельствуют расчеты исследовательской компании GfK NOP Ltd. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - до минус 12 пунктов, по данным Trading Economics.
Обновлено в 03:46
Общество

Депутаты Петербурга запретили продавать энергетики несовершеннолетним

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем, окончательном чтении закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:49
Политика

Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР

Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
Обновлено в 03:39
Политика

Арабские государства объединились против Ирана

Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.
Обновлено в 02:06
Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:12
Кино

Из российской версии байопика про Элтона Джона вырезали гей-сцены

Обновлено в 03:08
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Общество

С 1 июня в России вступит в силу ряд новых законов

С 1 июня в России начнут действовать новые правила при оформлении детских пособий, изменятся процедуры для любителей тюнинга, а также будет отменен внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

Зеленую Рощу в Екатеринбурге благоустроит подконтрольная УГМК компания

В Екатеринбурге определился подрядчик по благоустройству парка Зеленая Роща, контракт выиграла компания «Свердловскавтодор», подконтрольная УГМК, сообщает интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:36
Политика

Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»

Парубий заявил, что снова слышит от представителей команды президента Владимира Зеленского заявления о возможной отмене языкового закона или закона о декоммунизации.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов

Обновлено в 00:11
Здоровье

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе

Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 02:10
Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

В распоряжении издания Autoblog оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.
Обновлено вчера в 07:34
Космос

В России созданы реактивные ранцы для перелетов в открытом космосе

Обновлено 29 мая в 14:23
Футбол

Sport24: Фернандеш покинет «Локомотив» на правах свободного агента

Португалец покинет клуб на правах свободного агента.
Обновлено в 04:40
Политика

Премьер Малайзии заявил о политизации расследования катастрофы MH17

Обновлено в 04:31
Политика

На Украине обнародовали стенограмму консультаций Зеленского и глав фракций

Администрация президента Украины на своем сайте опубликовала стенограмму консультаций глав фракций Верховной рады с главой государства Владимиром Зеленским относительно роспуска парламента.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Опубликовано видео атаки БПЛА на танк «Меркава»

Видеоролик с кадрами атаки беспилотного аппарата палестинской группировки «Исламский джихад» на танк израильской армии был опубликован на сайте организации 30 мая.
Обновлено в 02:31
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева отмечает юбилей – 60 лет

Актриса и популярная ведущая Лариса Гузеева отметила юбилей – 60 лет.
Обновлено вчера в 16:08
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:11
Общество

Суд не выпустил косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

В Южно-Сахалинске суд частично удовлетворил иск зоозащитников, которые требуют выпустить узников приморской «китовой тюрьмы» на свободу.
Обновлено в 03:42
Здоровье

Боль в боку обернулась для женщины смертельным заболеванием

Обновлено в 04:10
Общество

Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Культура

Джоан Роулинг выпустит новые книги о Гарри Поттере

Обновлено в 04:45
Экономика

Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту

Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено вчера в 06:51
Политика

Президент Туркмении подарил Медведеву алабая

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев получил в подарок от президента Туркмении Бердымухамедова щенка породы пятнистый алабай.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Авто

Продажи Infiniti Q30 и QX30 в России будут прекращены

Российские дилеры Infiniti распродают последние экземпляры автомобилей Q30 и QX30 – после этого компания остановит продажи обеих моделей в нашей стране.
Обновлено вчера в 10:42
Футбол

Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона

Обновлено вчера в 17:30
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