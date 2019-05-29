Энергетика
Цены на бензин в России выросли на 0,2%Метагазета вчера в 09:24
Средние потребительские цены на бензин в России за неделю (с 20 по 26 мая 2019 года) выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим показателем. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата. В среднем цена на бензин увеличилась на 8 копеек.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 05:15, Ашберн
Экономика
В мае индекс потребдоверия в Великобритании вырос до -10 п
Индекс доверия британских потребителей к экономике страны в мае увеличился до минус 10 пунктов по сравнению с минус 13 пунктов в предыдущем месяце, свидетельствуют расчеты исследовательской компании GfK NOP Ltd. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - до минус 12 пунктов, по данным Trading Economics.
Обновлено в 03:46
Общество
Депутаты Петербурга запретили продавать энергетики несовершеннолетним
Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем, окончательном чтении закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:49
Политика
Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР
Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
Обновлено в 03:39
Политика
Арабские государства объединились против Ирана
Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.
Обновлено в 02:06
Футбол
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:12
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Общество
С 1 июня в России вступит в силу ряд новых законов
С 1 июня в России начнут действовать новые правила при оформлении детских пособий, изменятся процедуры для любителей тюнинга, а также будет отменен внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Зеленую Рощу в Екатеринбурге благоустроит подконтрольная УГМК компания
В Екатеринбурге определился подрядчик по благоустройству парка Зеленая Роща, контракт выиграла компания «Свердловскавтодор», подконтрольная УГМК, сообщает интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:36
Политика
Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»
Парубий заявил, что снова слышит от представителей команды президента Владимира Зеленского заявления о возможной отмене языкового закона или закона о декоммунизации.
Обновлено в 04:52
Здоровье
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе
Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 02:10
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
В распоряжении издания Autoblog оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.
Обновлено вчера в 07:34
Космос
В России созданы реактивные ранцы для перелетов в открытом космосе
Обновлено 29 мая в 14:23
Футбол
Sport24: Фернандеш покинет «Локомотив» на правах свободного агента
Португалец покинет клуб на правах свободного агента.
Обновлено в 04:40
Политика
На Украине обнародовали стенограмму консультаций Зеленского и глав фракций
Администрация президента Украины на своем сайте опубликовала стенограмму консультаций глав фракций Верховной рады с главой государства Владимиром Зеленским относительно роспуска парламента.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Опубликовано видео атаки БПЛА на танк «Меркава»
Видеоролик с кадрами атаки беспилотного аппарата палестинской группировки «Исламский джихад» на танк израильской армии был опубликован на сайте организации 30 мая.
Обновлено в 02:31
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева отмечает юбилей – 60 лет
Актриса и популярная ведущая Лариса Гузеева отметила юбилей – 60 лет.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400
Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:11
Общество
Суд не выпустил косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье
В Южно-Сахалинске суд частично удовлетворил иск зоозащитников, которые требуют выпустить узников приморской «китовой тюрьмы» на свободу.
Обновлено в 03:42
Здоровье
Боль в боку обернулась для женщины смертельным заболеванием
Обновлено в 04:10
Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Культура
Джоан Роулинг выпустит новые книги о Гарри Поттере
Обновлено в 04:45
Экономика
Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено вчера в 06:51
Политика
Президент Туркмении подарил Медведеву алабая
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев получил в подарок от президента Туркмении Бердымухамедова щенка породы пятнистый алабай.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Авто
Продажи Infiniti Q30 и QX30 в России будут прекращены
Российские дилеры Infiniti распродают последние экземпляры автомобилей Q30 и QX30 – после этого компания остановит продажи обеих моделей в нашей стране.
Обновлено вчера в 10:42
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено вчера в 17:30