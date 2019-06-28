Энергетика
В России цены на бензин после «разморозки» могут вырасти выше инфляцииГлобалМСК.ру 29 июня в 17:57
Правительство России решило не вмешиваться в топливный рынок и не продлевать соглашение о «заморозке» стоимости ГСМ. Эксперты компании «БКС» считают, что сильного скачка после «разморозки» не предвидится, но стоимость бензина может вырасти выше уровня инфляции.
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