Финансы
В ноябре было выдано 1,34 миллиона кредитов наличными на общую сумму 382,21 миллиарда рублей. Средний размер кредита наличными вырос на 28 процентов: с 223 до 286 тысяч рублей. Высокие темпы роста продолжает показывать ипотечное кредитование.
Российская газетавчера в 22:37
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ИНФОГРАФИКА – Объем кредитов юрлиц Черноземья с начала года дорос до 930 млрд рублей – Центробанк
Агентство Бизнес Информации21 декабря в 02:20
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:09, Ашберн
Финансы
Рубль укрепился при открытии торгов на Мосбирже
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль укрепился к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 02:28
Финансы
«Газпром» пока не отказывается от расчетов в долларах, евро и фунтах
«Газпром» пока не намерен отказываться от использования долларов, евро и фунтов стерлингов в расчетах с контрагентами за поставки газа.
Обновлено в 03:19
Финансы
На крипторынке началось предновогоднее ралли
По мнению финансовых скаутов, на крипторынке началось "предновогоднее ралли": курс биткоина может подняться до 4500 долларов, Ethereum - до 200 долларов, XRP - до 0,55 доллара, Litecoin - до 40 долларов.
Обновлено в 03:33
Финансы
За год объем торгов на фондовой бирже Казахстана сократился на 15%
За 11 месяцев 2018 года объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 118,3 трлн тенге ($319 млрд), что на 15,6% ниже, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 03:11
Финансы
Правительство Южной Кореи выпустит в 2019 г. облигаций на $88 млрд
В 2019 году Республика Корея разместит казначейские облигации на сумму 88,5 миллиардов долларов — на пять миллиардов меньше, чем было продано в 2018 году.
Обновлено в 04:39
Финансы
ЦБ настаивает на первом взносе, опасаясь ипотечного пузыря
Отрезвляя желания людей побыстрее улучшить свои жилищные условия, ЦБ настаивает на выдаче ипотеки только при наличии первого взноса.
Обновлено в 04:49
Финансы
Пакистан и исламские банки выпустят совместные облигации на $1,5 млрд
Государственный банк Пакистана (центробанк) совместно с консорциумом выпустят облигации на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:44
Финансы
Спекулянты увеличили нетто-лонг в долларах
Показатель рассчитывается на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах.
Обновлено в 02:23
Финансы
Эксперт рассказал, каких границ достигнет курс доллара к Новому году
Курс доллара будет на уровне 70 рублей, а евро поднимется до 80 уже к новогодним праздникам.
Обновлено вчера в 22:44
Финансы
Время долгов: мэрия Волгограда берёт три кредита на 700 млн рублей
По данным ИА «СоцИнформБюро», администрация Волгограда решила взять три кредита. Два из них на 200 млн рублей, ещё один – на 300 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:40
Финансы
Президент России подписал указ, касающийся банков и валюты
По словам замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Ильи Ясинского на рынке очень много незаконных точек обмена валюты, которые принадлежат не уполномоченным банкам, а неустановленным физическим лицам.
Обновлено вчера в 20:05
Финансы
ЦБ заявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов
Совет директоров Центробанка принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено 21 декабря в 14:46
Финансы
Европейские индексы показали заметное снижение
В четверг, 20 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне итогов заседания ФРС и заявления ведомства о продолжении ведения политики постепенного повышения ставок.
Обновлено 21 декабря в 01:05
Финансы
ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка
Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.
Обновлено 21 декабря в 07:16
Финансы
Доллар может испытать на себе некоторое давление в последние дни уходящего года
Принятие бюджета на следующий год затянулось, поскольку демократы и республиканцы не достигли компромисса по вопросу финансирования работы пограничных служб.
Обновлено в 03:57