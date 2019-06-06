Экономика

В России увеличат материнский капиталLenta.ru вчера в 08:06

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. По словам Топилина, выдача сертификатов в электронном виде начнется с 2020 года.
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с чего всё началось

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.
ТАССвчера в 07:47

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Материнский капитал проиндексируют до 470 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 12:05

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

ТАССвчера в 07:47

Материнский капитал в России увеличат на 14 тысяч

Санкт-Петербургские ведомостивчера в 10:06

В 2020 году в России материнский капитал увеличат на 17 тысяч рублей

Gazeta.SPbвчера в 09:57

В России увеличат материнский капитал

Город+вчера в 09:16

Минтруд увеличит на 17 тысяч маткапитал

78.ruвчера в 10:17

Материнский капитал с 2020 года будет достигать 470 тысяч рублей

Петербургский дневниквчера в 09:40
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Экономика

Власти: финансирование Бурятии из федерального бюджета растёт ежегодно

В течение трёх последних лет на 10% ежегодно растёт субсидирование Бурятии из федерального бюджета.
Обновлено в 02:37
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Политика

МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле

Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы.
Обновлено в 02:44
Общество

Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Здоровье

Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться

На днях Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться. Лидирующее место занимает пакетированный чай.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Армия и оружие

Отставной индийский лётчик назвал Ан-32 «летающим гробом»

По словам отставного индийского лётчика, пилотам ВВС и ВМС Индии зачастую приходится полагаться исключительно на "собственные суждения", чтобы осуществлять безопасный полёт в сложных условиях.
Обновлено в 01:29
Политика

Саакашвили отказался идти в партию Кличко

Обновлено вчера в 21:15
Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

В Омске женщина убила двухлетнюю дочь, разозлившись из-за крошек

Обновлено в 02:31
Здоровье

Медики спрогнозировали, выживет ли Алибасов

Врачи-токсикологи спрогнозировали, выживет ли российский музыкант Бари Алибасов после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его с холодным чаем.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ

Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Шоу-бизнес

Линдси Лохан поделилась откровенным снимком в Сети

На фото Лохан предстала абсолютно обнаженной, не считая туфелек, которые были на высоком каблуке.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера

СМИ сообщают, что влюбленные все же расстались. Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе уже больше трех лет, пара воспитывает дочку Лею.
Обновлено вчера в 04:04
Транспорт

Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево

Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:34
Футбол

«Стяуа» предлагает сыну Хаджи контракт, по которому станет незаменимым

Полузащитнику «Вииторулу» Янису Хаджи, сыну бывшего игрока сборной Румынии Георге Хаджи, предложат уникальный в контракт.
Обновлено в 00:06
Экономика

Власти Югры не планируют в ближайшие три года продавать акции Utair

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югры) не планируют в ближайшие три года продавать акции авиакомпании Utair.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Новый авианосец США оказался несовместим с F-35

Новейший американский авианосец CVN-79 John F. Kennedy оказался несовместим с истребителями F-35С.
Обновлено вчера в 22:15
Политика

Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»

Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».
Обновлено в 02:50
Общество

Витебский проспект соединят с ЗСД развязкой

Как следует из соглашения, развязка соединит ЗСД с восточной частью Московского и Фрунзенским районами.
Обновлено в 02:25
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

Рослесхоз проводит дополнительные проверки по лесам Иркутской области

Рослесхоз направил в Иркутскую область 20 специалистов для оказания содействия органам прокуратуры и следствия в дополнительной проверке исполнения лесного законодательства в регионе в сфере противодействия незаконному обороту древесины, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Обновлено в 01:00
Политика

Google предупредила власти США о рисках бойкота Huawei

В Google предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о возможных рисках для национальной безопасности страны в случае усиления санкций в отношении Huawei, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.
Обновлено в 01:59
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Политика

Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Роскомнадзор предложил отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки

Глава Роскомнадзора Александр Жаров высказался против штрафов для СМИ за нарушение закона о возрастной маркировке,Ю передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 01:56
Общество

Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза

Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Культура

«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода

Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
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