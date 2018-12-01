Общество
Сеть курортных отелей стоимостью 5 млрд рублей будет создана в РФ
Сеть курортных отелей стоимостью 5 млрд рублей будет создана в РФИнтерфакс10:28
Речь идет о строительстве в течение пяти лет трех-четырех отелей в формате health & wellness по 100-150 номеров каждый. В среднесрочной перспективе "Антерра" планирует экспансию в Восточную Европу, а также намерена создать сеть wellness-центров под брендом Green Flow.
Интерфакс10:28
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Общество
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Росгвардия подаст в суд на РБК из-за публикаций о закупках продуктов
Росгвардия подает в суд на РБК за две публикации, посвященные поставкам продуктов ведомству. Об этом сообщается на сайте силовой структуры.
Обновлено в 06:46
Общество
В Совфеде поддержали закон об ответственном отношении к животным
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Транспорт
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Карта «Тройка» обновила дизайн к открытию демонстрационного павильона Московских центральных диаметров (МЦД) на площади Киевского вокзала, которое состоится 22 декабря, сообщила пресс-служба столичной подземки.
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Транспорт
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Обновлено в 08:20
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Рижский митрополит оказался агентом КГБ
Писательница Елена Екатериничева в интервью радиостанции рассказала, что после провозглашения независимости Латвии митрополит Рижский Александр незаконно передал под управление Ищенко 45 церковных объектов, которые церковь получила от государства.
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Общество
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичи и гости столицы будут встречать Новый год со снегом.
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Китай согласовал последний вывозной рейс российских туристов с Хайнаня
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В Санкт-Петербурге после тяжелой и продолжительной болезни скончался Игорь Минаков.
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Общество
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Обновлено в 10:35
Общество
Стало известно, сколько россиян хранят новогоднюю елку до лета
Около 4% россиян выбрасывают новогоднюю елку летом, еще у 11% людей праздничное дерево стоит в помещении до марта, подсчитали исследователи компании MARC.
Обновлено в 00:09
Транспорт
Центр Москвы перекроют 26 декабря из-за новогодней елки в Кремле
Накануне, 20 декабря, руководитель центра Вадим Юрьев отметил, что в день проведения общероссийской елки в Москве прогнозируются 10-балльные пробки, поскольку на новогоднее представление приедут дети со всех регионов России.
Обновлено в 07:01
Общество
В МВД назвали число нелегальных мигрантов в России
Около двух миллионов иностранных мигрантов, по подсчетам полицейских, находятся в настоящее время на территории России нелегально.
Обновлено в 06:46