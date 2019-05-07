В России будет создан первый атомный авианосецКапитал страны 01:27

Через несколько лет специалисты приступят к созданию первого российского атомного авианосца, передает ТАСС со ссылкой на собеседника из отрасли.

В России будет создан первый атомный авианосец

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