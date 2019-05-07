Армия и оружие
В России будет создан первый атомный авианосецКапитал страны 01:27
Через несколько лет специалисты приступят к созданию первого российского атомного авианосца, передает ТАСС со ссылкой на собеседника из отрасли.
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Музыка
Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения
Обновлено вчера в 07:22
Политика
КГБ Белоруссии задержал троих россиян
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.
Обновлено в 09:37
Гаджеты
ФАС не поддержала предложение по ограничению eSIM в России
Федеральная антимонопольная служба заявила о том, что не поддерживает предложение ограничить распространение в России eSIM (сим-карты, внедренной в смартфон или другое электронное устройство уже на этапе производства).
Обновлено в 06:08
Происшествия
Опубликованы фото вернувшегося в горящий «Суперджет» пилота
В Сети опубликована крупная раскадровка видео горящего в Шереметьево "Суперджета" - а именно, моментов, когда человек, выбравшийся по тросу из кабины пилотов, взбирается, рискуя жизнью в горящий салон по надувному трапу, исчезает внутри, а затем спускает вниз предположительно пассажира (разглядеть детали сложно).
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Нижнем Новгороде мужчина устроил дебош в монастыре
Пьяный мужчина, размахивая игрушечным пистолетом, повздорил с охранником монастыря в Нижнем Новгороде и был задержан полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Австрия передала Хорватии МиГ-21 дезертира Перешина
Австрия передала Хорватии самолёт МиГ-21, на котором лётчик-испытатель Рудольф Перешин дезертировал из Югославии в 1991 году.
Обновлено в 09:44
Футбол
Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо
Между главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо и полузащитником Тьемуэ Бакайоко произошёл конфликт во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:1), сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено вчера в 16:32
Армия и оружие
Пентагон намерен увеличить ассигнования на создание новых стратегических подлодок
Пентагон планирует наращивать ассигнования на разработку и строительство стратегических подводных ракетоносцев нового поколения.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма
Стратегический беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США заметили у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»
Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Общество
В Германии сокращается число неграмотных
Из документа следует, что в Германии более шести миллионов взрослых граждан не умеют в должной мере ни читать, ни писать по-немецки.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
Ирина Шейк пришла на «Met Gala 2019» без Брэдли Купера
Поклонников смутило, что Ирина Шейк пришла на бал без мужа Брэдли Купера. В прошлом году звездная пара блистала на "Met Gala".
Обновлено в 05:49
Авто
Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»
В России стартовали продажи экспедиционной версии внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 02:15
Автоспорт
«Феррари» представит новый двигатель на Гран-при Испании
Болиды «Феррари» выйдут на старт Гран-при Испании с модифицированными двигателями.
Обновлено в 10:28
Интернет
Windows 10 получит встроенное ядро Linux от Microsoft
Как отметили представители Microsoft в своём блоге, это первый случай, когда полноценное ядро Linux станет встроенным компонентом Windows.
Обновлено в 04:45
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует снижение годовой инфляции до 5% в мае
Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам мая инфляция сохранится на уровне 0,3%, а в годовом исчислении снизится до 5,0–5,1%, говорится в материалах министерства.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Андрей Малахов заступился за победившую в шоу «Голос. Дети» дочь Алсу
Телеведущий не понимает, неужели 11-летняя Микелла Абрамова заслуживает «потока грязи» только из-за того, что родилась в семье артистки.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года журналиста Олега Кашина.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Последний выживший пассажир SSJ 100 рассказал о трагедии
Один из пассажиров сгоревшего в Шереметьево борта Олег Молчанов, который последним покинул самолёт, поделился подробностями страшной трагедии.
Обновлено в 10:11
Авто
«АвтоВАЗ» в апреле увеличил продажи на 5,2%
В прошлом месяце продажи «АвтоВАЗа» выросли на 5,2% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Общество
В Чечне появилось такси только для женщин
В Чечне появилось первое в республике такси для перевозки женщин женщинами.
Обновлено в 07:51
Происшествия
ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов
Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Общество
В РФ упростят правила установления инвалидности
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Прикамье по делу о взрыве на химзаводе задержали троих человек
В Березниках проходит заседание суда по факту взрыва на предприятии "Азот", в результате которого погибли трое рабочих.
Обновлено в 08:36