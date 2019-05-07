Армия и оружие
Россия разработает первый атомный авианосецПолитРоссия 03:55
Россия начнет разработку первого атомного авианосца в 2023 году. Об этом со ссылкой на источник в судостроительной промышленности сообщает информагентство ТАСС. Разработка атомного авианосца будет осуществляться в рамках программы модернизации флота, объявленной министром обороны Сергеем Шойгу.
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