Экономика
В России будет создан новый союз экспортеров зернаSM News 03:59
Четыре главных экспортера зерна в России выпустили совместный пресс-релиз из которого следует анонс создания нового Союза экспортеров зерна.
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Гаджеты
Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Общество
На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк
Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Политика
Украинские социалисты хотят национализировать Roshen
Глава украинской социалистической партии Илья Кива призвал национализировать киевскую кондитерскую фабрику, которая принадлежит Петру Порошенко.
Обновлено в 11:24
Политика
Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков
Россия кардинально изменила тон разговора по ситуации, связанной с задержанием после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 12:42
Политика
Зять Трампа счел расследование Мюллера опаснее «вмешательства» России
18 апреля минюст США опубликовал отредактированный доклад по «российскому вмешательству», из которого следовало, что сговора с Россией в предвыборной кампании в США не было.
Обновлено в 13:41
Игры
Мобильная Dota Auto Chess уже доступна всем желающим
Китайская модификация к Dota 2 — Dota Auto Chess — стала рекордно популярной сразу после появления в мастерской Steam.
Обновлено в 12:01
Футбол
«Арсенал» может продать летом Озила, Мустафи и Мхитаряна
На трансфер будут выставлены защитник Шкодран Мустафи, полузащитник Месут Озил и хавбек Генрих Мхитарян.
Обновлено в 14:39
Политика
Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сообщил, что в течение суток сменит глав спецслужб и департамента полиции страны, передал местный новостной портал Ada Derana со ссылкой на обращение президента к народу.
Обновлено в 15:03
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Футбол
Футболист «Саутгемптона» Лонг забил самый быстрый мяч в истории АПЛ
Нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг стал автором самого быстрого гола в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 15:23
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Авто
3000-сильный дрэговый пикап, на котором можно ездить по обычным дорогам, выставили на продажу
Первый дорожный автомобиль, проехавший четверть мили (402 метра) менее чем за шесть секунд, выставили на продажу.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Энергетика
Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти
Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Игры
Нейросети улучшили текстуры Fallout: New Vegas в четыре раза
Обновлено в 05:25
Политика
Эстония спровоцировала Латвию и Литву бороться за встречу с Путиным
Эстония своим примером вынудила Латвию и Литву бороться за встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон показала годовалого принца Луи
Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принца Луи, которому исполняется 1 год.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
Арсен Венгер: Вижу Виейра тренером «Арсенала»
Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер высказался о перспективах француза Патрика Виейра возглавить команду.
Обновлено в 07:06
Здоровье
Новгородский министр здравоохранения: в Окуловке нет забастовки врачей
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 23 апреля, ситуацию в Окуловской ЦРБ прокомментировала министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк.
Обновлено в 11:22
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Финансы
Банки России с июля смогут проводить сделки с электронными закладными на Мастерчейне
Полномасштабный запуск децентрализованной депозитарной системы (ДДС) учета закладных на Мастерчейне запланирован на июль 2019 года, говорится в пресс-релизе Ассоциации "Финтех".
Обновлено в 13:14
Наука
Продемонстрировано образование пузырей из песка
Обновлено в 12:59