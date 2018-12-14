Экономика

В России будет создан новый союз экспортеров зернаSM News 03:59

Четыре главных экспортера зерна в России выпустили совместный пресс-релиз из которого следует анонс создания нового Союза экспортеров зерна.
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Крупнейшие российские трейдеры создадут новый союз экспортеров зерна

Rambler News Service04:37

В РФ создан новый союз экспортеров зерна, его возглавит представитель ОЗК

Интерфакс - Россия02:54

Российские компании-трейдеры создадут Союз экспортеров зерна

Реальное время03:25

Экспортеры зерна создали новое объединение

Известия03:16

В России будет создан новый союз экспортеров зерна

SM News03:59

Российские трейдеры создают новый союз экспортеров зерна

ТАСС02:45

Зерновые трейдеры РФ создали новый союз экспортеров зерна

Financial One03:12
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Гаджеты

Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона

Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы

Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Общество

На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк

Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Обновлено в 13:33
Политика

Украинские социалисты хотят национализировать Roshen

Глава украинской социалистической партии Илья Кива призвал национализировать киевскую кондитерскую фабрику, которая принадлежит Петру Порошенко.
Обновлено в 11:24
Политика

Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков

Россия кардинально изменила тон разговора по ситуации, связанной с задержанием после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 12:42
Политика

Зять Трампа счел расследование Мюллера опаснее «вмешательства» России

18 апреля минюст США опубликовал отредактированный доклад по «российскому вмешательству», из которого следовало, что сговора с Россией в предвыборной кампании в США не было.
Обновлено в 13:41
Игры

Мобильная Dota Auto Chess уже доступна всем желающим

Китайская модификация к Dota 2 — Dota Auto Chess — стала рекордно популярной сразу после появления в мастерской Steam.
Обновлено в 12:01
Футбол

«Арсенал» может продать летом Озила, Мустафи и Мхитаряна

На трансфер будут выставлены защитник Шкодран Мустафи, полузащитник Месут Озил и хавбек Генрих Мхитарян.
Обновлено в 14:39
Политика

Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сообщил, что в течение суток сменит глав спецслужб и департамента полиции страны, передал местный новостной портал Ada Derana со ссылкой на обращение президента к народу.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь

По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Футбол

Футболист «Саутгемптона» Лонг забил самый быстрый мяч в истории АПЛ

Нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг стал автором самого быстрого гола в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 15:23
Технологии

Авторы Rebel Galaxy Outlaw записали три часа игрового процесса

Обновлено в 15:09
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Политика

Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Авто

3000-сильный дрэговый пикап, на котором можно ездить по обычным дорогам, выставили на продажу

Первый дорожный автомобиль, проехавший четверть мили (402 метра) менее чем за шесть секунд, выставили на продажу.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей

Обновлено в 08:34
Энергетика

Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти

Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

Обновлено в 08:29
Политика

ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Обновлено в 11:36
Игры

Нейросети улучшили текстуры Fallout: New Vegas в четыре раза

Обновлено в 05:25
Политика

Эстония спровоцировала Латвию и Литву бороться за встречу с Путиным

Эстония своим примером вынудила Латвию и Литву бороться за встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон показала годовалого принца Луи

Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принца Луи, которому исполняется 1 год.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол

Арсен Венгер: Вижу Виейра тренером «Арсенала»

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер высказался о перспективах француза Патрика Виейра возглавить команду.
Обновлено в 07:06
Здоровье

Новгородский министр здравоохранения: в Окуловке нет забастовки врачей

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 23 апреля, ситуацию в Окуловской ЦРБ прокомментировала министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк.
Обновлено в 11:22
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Финансы

Банки России с июля смогут проводить сделки с электронными закладными на Мастерчейне

Полномасштабный запуск децентрализованной депозитарной системы (ДДС) учета закладных на Мастерчейне запланирован на июль 2019 года, говорится в пресс-релизе Ассоциации "Финтех".
Обновлено в 13:14
Наука

Продемонстрировано образование пузырей из песка

Обновлено в 12:59
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