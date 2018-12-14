В России будет создан новый союз экспортеров зернаSM News 03:59

Четыре главных экспортера зерна в России выпустили совместный пресс-релиз из которого следует анонс создания нового Союза экспортеров зерна.

В России будет создан новый союз экспортеров зерна

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