Общество

В России безработица обновила исторический минимумНевские Новости 12:44

Ранее исторический минимум по безработице составлял 4,5% (сентябрь 2018 года и май 2019 года). В государственных учреждениях службы занятости в качестве безработных в июне 2019 года были зарегистрированы 0,7 млн человек, в их числе 0,6 млн человек получали пособие по безработице.
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Безработица в России обновила исторический минимум

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