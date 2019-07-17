Общество
В России безработица обновила исторический минимумНевские Новости 12:44
Ранее исторический минимум по безработице составлял 4,5% (сентябрь 2018 года и май 2019 года). В государственных учреждениях службы занятости в качестве безработных в июне 2019 года были зарегистрированы 0,7 млн человек, в их числе 0,6 млн человек получали пособие по безработице.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:03, Вашингтон
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