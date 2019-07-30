Претензии клиентов на мелкие суммы будут рассматриваться автоматически Банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, даже удержанные из-за невнимательности самих граждан. Причин несколько — от роста лояльности до превышения стоимости разбора жалобы над возвращаемой суммой.

с чего всё началось

Банки стали прощать россиянам мелкие долги, в том числе те, что были удержаны с граждан из-за их собственной невнимательности. Главная причина в том, что расходы на разбирательство превышает возвращаемые суммы.

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