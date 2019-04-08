В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовREGNUM 01:25

В первом квартале 2019 года российские банки стали чаще отказывать своим клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

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