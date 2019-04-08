Финансы

В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовREGNUM 01:25

В первом квартале 2019 года российские банки стали чаще отказывать своим клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
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Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Вести.Ruвчера в 23:30

Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче кредитов

БИЗНЕС Online00:51

Эксперты рассказали о сложностях россиян при получении кредитов

Телеканал 360°вчера в 23:39

Человек, которому дают. Лайфхаки, как поправить кредитную историю

Life.ru05:05

В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

REGNUM01:25

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

News.ruвчера в 21:52

Россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке

ПРАЙМвчера в 20:15
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Политика

В Верховной раде создали объединение «За Зеленского»

Депутатское объединение «За Зеленского» создано в Верховной раде, заявил 8 апреля внефракционный депутат украинского парламента Виталий Куприй, участвовавший в первом туре президентских выборов.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Госавтоинспекция назвала самые опасные для водителей регионы

Обновлено в 00:31
Политика

ФСБ внесла сообщество «Сеть» в список террористических организаций

«Сеть»* стала 30-й организацией, вошедшей в список ФСБ.
Обновлено в 05:43
Общество

Россиянин выиграл в лотерею 155 миллионов рублей

Обновлено в 07:04
Армия и оружие

ИГ опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Политика

Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским

Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поразила поклонников новой прической

Алла Пугачева готовится к первому за много лет сольному концерту. Он будет посвящен 70-летию певицы и состоится в Кремле.
Обновлено в 05:20
Игры

Tencent запустила игровой магазин на Западе

Tencent запустила игровой магазин WeGame X, в котором китайские разработчики смогут продавать свои игры западным пользователям.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес

Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене

В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Кино

В Доме кино проходит прощание с Алексеем Булдаковым

Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым проходит в понедельник в столичном Доме кино.
Обновлено в 05:36
Культура

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 05:09
Экономика

«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11

С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».
Обновлено в 06:50
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард»

Счет был открыт юлаевцами на третьей минуте игры. До конца первого периода «Авангард» счет сравнял.
Обновлено в 02:02
Спорт

Олимпийский чемпион Никита Крюков объявил о завершении карьеры

Российский лыжник Никита Крюков объявил о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:00
Политика

Отравленный в Эймсбери Чарли Роули встретился с послом РФ

Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко.
Обновлено 06 апреля в 18:53
Политика

В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций

Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Авто

В России растет доля рынка отечественных автобрендов

В марте 2019 года в России было продано 41,9 тыс. новых автомобилей отечественных брендов.
Обновлено в 02:51
Экономика

Банки обяжут предупреждать клиентов о потерях

Для сотрудников российских банков разработают специальные правила общения с клиентами, которые будут включать в себя обязательное предупреждение о возможных рисках.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Челябинского «врача-вампира» отправили на лечение

В Челябинске бывшего врача-терапевта, который устроился на работу по поддельному диплому об образовании, признали страдающим психическим расстройством и отправили в психиатрический стационар.
Обновлено в 07:03
Культура

В Туле прошел Всероссийский кадетский бал

7 апреля в Колонном зале Дома Дворянского собрания состоялся Всероссийский кадетский бал «Во Славу Отечества!».
Обновлено в 05:40
Политика

ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского

Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Футбол

«Реал» постарается подписать Эдена Азара

«Реал» продолжает следить за полузащитником «Челси» Эденом Азаром. Мадридский клуб намерен подписать футболиста.
Обновлено в 05:57
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Жителя Новороссийска подозревают в хищении муниципальной земли

Обновлено в 05:35
Общество

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

8 апреля синоптики объявили в Москве желтый уровень погодной опасности.
Обновлено в 02:39
Транспорт

У ГИБДД появится помощник — ВАИ сможет останавливать гражданских

Чиновники готовят поправки в Устав военной полиции, которые позволяет ВАИ фиксировать нарушения правил дорожного движения гражданскими лицами.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Из дома в центре Петербурга из-за возгорания эвакуировали 100 человек

Обновлено в 07:08
Экономика

РБК: Visa даст льготы микробизнесу на прием карт

Международная платежная система Visa установит межбанковскую льготную комиссию на прием карт для микробизнеса, работающего сейчас только с наличными, сообщил РБК со ссылкой на два источника в банковской сфере, получивших уведомление системы.
Обновлено вчера в 23:22
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