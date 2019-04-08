Финансы
В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовREGNUM 01:25
В первом квартале 2019 года российские банки стали чаще отказывать своим клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
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Политика
В Верховной раде создали объединение «За Зеленского»
Депутатское объединение «За Зеленского» создано в Верховной раде, заявил 8 апреля внефракционный депутат украинского парламента Виталий Куприй, участвовавший в первом туре президентских выборов.
Обновлено в 05:59
Политика
ФСБ внесла сообщество «Сеть» в список террористических организаций
«Сеть»* стала 30-й организацией, вошедшей в список ФСБ.
Обновлено в 05:43
Общество
Россиянин выиграл в лотерею 155 миллионов рублей
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Политика
Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским
Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поразила поклонников новой прической
Алла Пугачева готовится к первому за много лет сольному концерту. Он будет посвящен 70-летию певицы и состоится в Кремле.
Обновлено в 05:20
Игры
Tencent запустила игровой магазин на Западе
Tencent запустила игровой магазин WeGame X, в котором китайские разработчики смогут продавать свои игры западным пользователям.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Кино
В Доме кино проходит прощание с Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым проходит в понедельник в столичном Доме кино.
Обновлено в 05:36
Культура
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Экономика
«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11
С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».
Обновлено в 06:50
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард»
Счет был открыт юлаевцами на третьей минуте игры. До конца первого периода «Авангард» счет сравнял.
Обновлено в 02:02
Спорт
Олимпийский чемпион Никита Крюков объявил о завершении карьеры
Российский лыжник Никита Крюков объявил о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:00
Политика
Отравленный в Эймсбери Чарли Роули встретился с послом РФ
Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко.
Обновлено 06 апреля в 18:53
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Авто
В России растет доля рынка отечественных автобрендов
В марте 2019 года в России было продано 41,9 тыс. новых автомобилей отечественных брендов.
Обновлено в 02:51
Экономика
Банки обяжут предупреждать клиентов о потерях
Для сотрудников российских банков разработают специальные правила общения с клиентами, которые будут включать в себя обязательное предупреждение о возможных рисках.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Челябинского «врача-вампира» отправили на лечение
В Челябинске бывшего врача-терапевта, который устроился на работу по поддельному диплому об образовании, признали страдающим психическим расстройством и отправили в психиатрический стационар.
Обновлено в 07:03
Культура
В Туле прошел Всероссийский кадетский бал
7 апреля в Колонном зале Дома Дворянского собрания состоялся Всероссийский кадетский бал «Во Славу Отечества!».
Обновлено в 05:40
Политика
ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского
Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Футбол
«Реал» постарается подписать Эдена Азара
«Реал» продолжает следить за полузащитником «Челси» Эденом Азаром. Мадридский клуб намерен подписать футболиста.
Обновлено в 05:57
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
8 апреля синоптики объявили в Москве желтый уровень погодной опасности.
Обновлено в 02:39
Транспорт
У ГИБДД появится помощник — ВАИ сможет останавливать гражданских
Чиновники готовят поправки в Устав военной полиции, которые позволяет ВАИ фиксировать нарушения правил дорожного движения гражданскими лицами.
Обновлено в 03:10
Экономика
РБК: Visa даст льготы микробизнесу на прием карт
Международная платежная система Visa установит межбанковскую льготную комиссию на прием карт для микробизнеса, работающего сейчас только с наличными, сообщил РБК со ссылкой на два источника в банковской сфере, получивших уведомление системы.
Обновлено вчера в 23:22