В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовToDay News Ufa вчера в 03:58

В России банки стали все чаще отказывать клиентам в выдаче кредитов. Эта тенденция подмечена уже в первом квартале 2019 года. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, речь идет о практически всех типах розничных кредитов.

В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

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