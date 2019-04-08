Экономика
В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитовToDay News Ufa вчера в 03:58
В России банки стали все чаще отказывать клиентам в выдаче кредитов. Эта тенденция подмечена уже в первом квартале 2019 года. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, речь идет о практически всех типах розничных кредитов.
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Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности" до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
В приложении «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Сбербанк предупредил пользователей о затруднениях в работе приложения «Сбербанк Онлайн».
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей
Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
На Дальнем Востоке обнаружили предприятия-фантомы по продаже икры
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области выявило пять новых предприятий-фантомов, торгующих красной икрой в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), сообщается 9 апреля на сайте ведомства.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
Военная делегация Вьетнама прибыла в Санкт-Петербург
Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, 8 апреля в Санкт-Петербург прибыла делегация офицеров из Вьетнама.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко
Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:59
Финансы
Регулятор считает кредиты на ипотечные кредиты рискованными
Регулятор считает кредиты на ипотечные кредиты рискованными ЦБ намерен ограничить возможности использования потребительского кредита для покрытия первого взноса по ипотечному, хотя ожидания регулятора о резком росте распространения схемы не оправдались.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие
Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Пушков назвал Фарион неизлечимой после слов о «рабах и оккупантах»
Сенатор Алексей Пушков назвал неизлечимой экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион.
Обновлено вчера в 08:43
Экономика
ЛУКОЙЛ присматривается к удобрениям
Нефтекомпания может купить "Аммоний" за $1 млрд Как стало известно "Ъ", на находящийся на грани банкротства АО "Аммоний" (Татарстан) осталось два претендента — крупнейший в России производитель удобрений "Еврохим" Андрея Мельниченко и ЛУКОЙЛ.
Обновлено вчера в 17:58
Авто
Fiat Chrysler заплатит Tesla, чтобы не платить штраф
Что касается автоконцерна FCA, то средний показатель всего принадлежащего им автопарка составляет в среднем 123 г/км, и этот показатель способен хорошо подпортить производителю жизнь, ведь другие автогиганты держат уровень выброса в среднем 120,5 г/км. И если FCA к 2021 году не сможет качественно этот показатель снизить — то ее ждет штраф в размере 2,2 млрд долларов.
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено вчера в 07:09
Общество
Названы регионы — лидеры России по посещаемости музеев
Росстат обнародовал данные о числе посетителей музеев в разных регионах России в 2017 году.
Обновлено в 00:00
Футбол
В Румынии один лайнсмен сделал предложение другому прямо на поле
Обновлено вчера в 05:24
Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04
Наука
Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких
Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.
Обновлено 07 апреля в 15:27
Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли на заводе в Дзержинске
В результате происшествия под завалами погиб один человек, сообщил "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области Михаил Чирков.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме во Владимирской области
Деревянный жилой дом загорелся в поселке Горка во Владимирской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 15:48
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено вчера в 16:29
Транспорт
Проезд по платным дорогам подорожает
Автодор сообщает о сезонном изменении тарифов за проезд по платным участкам дороги.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес
Лидер Rammstein ответил на вопрос о романе с Лободой
Обновлено в 00:59
Наука
Воздушная подушка сохранила скорость пирокластических потоков
Оказалось, что при определенной скорости в основании этих потоков возникает разреженный воздушный слой, работающий как воздушная подушка.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Китае десять человек попали под лавину
Сход снежной лавины произошел накануне в горной местности городского округа Чанцзи Синьцзян-Уйгурского автономного района на Северо-Западе Китая, в результате чего в ловушке оказались 10 человек.
Обновлено вчера в 23:43
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
CNN: Трамп уволил главу секретной службы США
Президент США Дональд Трамп снял главу секретной службы США Рэндольфа Аллеса с занимаемой должности.
Обновлено вчера в 13:56