Экономика
Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банкиВедомости вчера в 17:02
Об ужесточении надзора за работой банков с залогами ЦБ заговорил еще весной прошлого года, объявив о начале залоговой реформы.
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с чего всё началось
Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются.Ведомостивчера в 17:02
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Интернет
Apple перестала прослушивать разговоры пользователей с Siri
На время, пока разработчики будут проводить тщательный анализ, компания приостановила программу по оценке Siri.Ранее издание Guardian сообщало, что работники Apple, прослушивая разговоры пользователей с Siri, получают доступ к таким данным, как конфиденциальная медицинская информация, сделки, связанные с наркотиками, и записи о половой жизни.
Обновлено в 04:07
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено 31 июля в 10:12
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Экономика
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.
Обновлено 31 июля в 08:37
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе
Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено вчера в 03:57
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
Обновлено в 08:24
Политика
Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала
Обновлено в 08:39
Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах
В России 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Известная актриса разрыдалась у Корчевникова после слов о раке
Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". В студии Валентина Рубцова прокомментировала слухи о романе с коллегой по цеху и рассказала о борьбе близкого с онкологией.
Обновлено в 07:28
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:42
Технологии
Россиян предупредили о мошенниках на YouTube
Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
Обновлено вчера в 15:22
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Общество
Финляндия ужесточает требования для получения визы
В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.
Обновлено в 00:23
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку НПФ «Будущее»
Сотрудники Генпрокуратуры проверяют негосударственный пенсионный фонд «Будущее».
Обновлено в 08:59
Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 05:24
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера
Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено в 06:56
Политика
«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США
Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
Обновлено вчера в 08:08
Футбол
«Нефтчи» продолжает шутить: теперь досталось лондонскому «Арсеналу»
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" после победы в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы над тульским "Арсеналом" вновь не удержался от шутливого поста в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 05:00