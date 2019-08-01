Экономика

Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банкиВедомости вчера в 17:02

Об ужесточении надзора за работой банков с залогами ЦБ заговорил еще весной прошлого года, объявив о начале залоговой реформы.
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с чего всё началось

Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки

Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются.
Ведомостивчера в 17:02

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ЦБ обяжет банки отчитываться о залогах

News.ru06:52

ЦБ решил узнать обо всех залогах во всех банках

Московский Комсомолец05:38

Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки

Ведомостивчера в 17:02

Заголовки утра. 2 августа

Полит.ру02:00

Банки будут отчитываться перед ЦБ о заложенном имуществе

Финмаркет01:50

Банки будут отчитываться перед ЦБ о залогах и операциях с ними

Банки.ру01:38

ЦБ обяжет банки отчитываться о залогах

Право.ру02:55
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:38, Ашберн
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